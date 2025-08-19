CFXQ Hakkında Daha Fazla Bilgi

CFXQ Fiyat Bilgileri

CFXQ Resmi Websitesi

CFXQ Token Ekonomisi

CFXQ Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

CFX Quantum Logosu

CFX Quantum Fiyatı (CFXQ)

Listelenmedi

1 CFXQ / USD Canlı Fiyatı:

$0,00172107
$0,00172107$0,00172107
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
CFX Quantum (CFXQ) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:29:40 (UTC+8)

CFX Quantum (CFXQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00172084
$ 0,00172084$ 0,00172084
24 sa Düşük
$ 0,00172161
$ 0,00172161$ 0,00172161
24 sa Yüksek

$ 0,00172084
$ 0,00172084$ 0,00172084

$ 0,00172161
$ 0,00172161$ 0,00172161

$ 0,09184
$ 0,09184$ 0,09184

$ 0,00100014
$ 0,00100014$ 0,00100014

+%0,01

-%0,02

-%0,06

-%0,06

CFX Quantum (CFXQ) canlı fiyatı $0,00172114. CFXQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00172084 ve en yüksek $ 0,00172161 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CFXQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,09184, en düşük fiyatı ise $ 0,00100014 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CFXQ son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,02 ve son 7 günde -%0,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CFX Quantum (CFXQ) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 895,04K
$ 895,04K$ 895,04K

0,00
0,00 0,00

520.050.000,0
520.050.000,0 520.050.000,0

Şu anki CFX Quantum piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CFXQ arzı 0,00 olup, toplam arzı 520050000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 895,04K.

CFX Quantum (CFXQ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, CFX Quantum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CFX Quantum / USD fiyat değişimi, $ +0,0000028104.
Son 60 gün içerisinde, CFX Quantum / USD fiyat değişimi, $ +0,0000021853.
Son 90 gün içerisinde, CFX Quantum / USD fiyat değişimi, $ -0,000054329414722822.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,02
30 Gün$ +0,0000028104+%0,16
60 Gün$ +0,0000021853+%0,13
90 Gün$ -0,000054329414722822-%3,06

CFX Quantum (CFXQ) Nedir?

CFXQ, token of the fast DEFI Wallet-Exchange www.wallet.cfxquantum.com Burned every quarter, Staking option to earn monthly bonuses. Fiat/Crypto and free internal transfers!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CFX Quantum (CFXQ) Kaynağı

Resmi Websitesi

CFX Quantum Fiyat Tahmini (USD)

CFX Quantum (CFXQ) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CFX Quantum (CFXQ) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CFX Quantum için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

CFX Quantum fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CFXQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

CFX Quantum (CFXQ) Token Ekonomisi

CFX Quantum (CFXQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CFXQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CFX Quantum (CFXQ) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü CFX Quantum (CFXQ) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CFXQ fiyatı, 0,00172114 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CFXQ / USD güncel fiyatı nedir?
CFXQ / USD güncel fiyatı $ 0,00172114. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
CFX Quantum varlığının piyasa değeri nedir?
CFXQ piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CFXQ arzı nedir?
Dolaşımdaki CFXQ arzı, 0,00 USD.
CFXQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CFXQ, ATH fiyatı olan 0,09184 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CFXQ fiyatı (ATL) nedir?
CFXQ, ATL fiyatı olan 0,00100014 USD değerine düştü.
CFXQ işlem hacmi nedir?
CFXQ için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CFXQ bu yıl daha da yükselir mi?
CFXQ piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CFXQ fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:29:40 (UTC+8)

CFX Quantum (CFXQ) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.