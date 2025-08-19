CFX Quantum (CFXQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00172084 $ 0,00172084 $ 0,00172084 24 sa Düşük $ 0,00172161 $ 0,00172161 $ 0,00172161 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00172084$ 0,00172084 $ 0,00172084 24 sa Yüksek $ 0,00172161$ 0,00172161 $ 0,00172161 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,09184$ 0,09184 $ 0,09184 En Düşük Fiyat $ 0,00100014$ 0,00100014 $ 0,00100014 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,02 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,06

CFX Quantum (CFXQ) canlı fiyatı $0,00172114. CFXQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00172084 ve en yüksek $ 0,00172161 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CFXQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,09184, en düşük fiyatı ise $ 0,00100014 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CFXQ son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,02 ve son 7 günde -%0,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CFX Quantum (CFXQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 895,04K$ 895,04K $ 895,04K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 520.050.000,0 520.050.000,0 520.050.000,0

Şu anki CFX Quantum piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CFXQ arzı 0,00 olup, toplam arzı 520050000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 895,04K.