Chadform Fiyatı (CHAD/SOL)
Chadform (CHAD/SOL), şu anda 0,00010561 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CHAD/SOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Chadform / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Chadform / USD fiyat değişimi, $ -0,0000222612.
Son 60 gün içerisinde, Chadform / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Chadform / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%6,85
|30 Gün
|$ -0,0000222612
|-%21,07
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Chadform fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,64
+%6,85
+%20,24
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Chadform is a Web3-native, AI-enhanced form builder that replaces traditional subscriptions with token-powered access. Inspired by tools like Typeform, Chadform offers a fast, modern, and AI-ready platform—completely free to use for anyone holding $CHAD, our Solana-based token. Users unlock full access, including unlimited responses, advanced logic, and integrations, just by verifying their wallet. No monthly fees. No response limits. By funding operations through transaction volume, we’ve created a sustainable, decentralized model where the product is free, and the community drives growth. Built in Amsterdam, Chadform proves that premium software can be user-first, token-backed, and community-owned. Own your tools. Own your access. Own it with $CHAD.
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|1 CHAD/SOL / VND
₫2,77912715
|1 CHAD/SOL / AUD
A$0,0001615833
|1 CHAD/SOL / GBP
￡0,0000781514
|1 CHAD/SOL / EUR
€0,0000908246
|1 CHAD/SOL / USD
$0,00010561
|1 CHAD/SOL / MYR
RM0,0004477864
|1 CHAD/SOL / TRY
₺0,0042592513
|1 CHAD/SOL / JPY
¥0,01563028
|1 CHAD/SOL / RUB
₽0,0082354678
|1 CHAD/SOL / INR
₹0,0091004137
|1 CHAD/SOL / IDR
Rp1,7313111984
|1 CHAD/SOL / KRW
₩0,1470883275
|1 CHAD/SOL / PHP
₱0,0060345554
|1 CHAD/SOL / EGP
￡E.0,0052160779
|1 CHAD/SOL / BRL
R$0,0005850794
|1 CHAD/SOL / CAD
C$0,0001446857
|1 CHAD/SOL / BDT
৳0,0127756417
|1 CHAD/SOL / NGN
₦0,1609908279
|1 CHAD/SOL / UAH
₴0,0044060492
|1 CHAD/SOL / VES
Bs0,01225076
|1 CHAD/SOL / CLP
$0,10191365
|1 CHAD/SOL / PKR
Rs0,0299847912
|1 CHAD/SOL / KZT
₸0,0562045859
|1 CHAD/SOL / THB
฿0,0034238762
|1 CHAD/SOL / TWD
NT$0,003104934
|1 CHAD/SOL / AED
د.إ0,0003875887
|1 CHAD/SOL / CHF
Fr0,000084488
|1 CHAD/SOL / HKD
HK$0,0008279824
|1 CHAD/SOL / MAD
.د.م0,0009536583
|1 CHAD/SOL / MXN
$0,0019801875
|1 CHAD/SOL / PLN
zł0,0003865326
|1 CHAD/SOL / RON
лв0,0004604596
|1 CHAD/SOL / SEK
kr0,0010265292
|1 CHAD/SOL / BGN
лв0,0001774248
|1 CHAD/SOL / HUF
Ft0,0362791472
|1 CHAD/SOL / CZK
Kč0,002238932
|1 CHAD/SOL / KWD
د.ك0,00003221105
|1 CHAD/SOL / ILS
₪0,0003548496