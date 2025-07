Chadform (CHAD/SOL) Nedir?

Chadform is a Web3-native, AI-enhanced form builder that replaces traditional subscriptions with token-powered access. Inspired by tools like Typeform, Chadform offers a fast, modern, and AI-ready platform—completely free to use for anyone holding $CHAD, our Solana-based token. Users unlock full access, including unlimited responses, advanced logic, and integrations, just by verifying their wallet. No monthly fees. No response limits. By funding operations through transaction volume, we’ve created a sustainable, decentralized model where the product is free, and the community drives growth. Built in Amsterdam, Chadform proves that premium software can be user-first, token-backed, and community-owned. Own your tools. Own your access. Own it with $CHAD.

