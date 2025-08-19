ARCHIVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Chainback Fiyatı (ARCHIVE)

Listelenmedi

1 ARCHIVE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00010041
$0,00010041$0,00010041
-%5,601D
mexc
USD
Chainback (ARCHIVE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:29:55 (UTC+8)

Chainback (ARCHIVE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01225305
$ 0,01225305$ 0,01225305

$ 0
$ 0$ 0

--

-%5,64

-%5,07

-%5,07

Chainback (ARCHIVE) canlı fiyatı --. ARCHIVE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ARCHIVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01225305, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ARCHIVE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%5,64 ve son 7 günde -%5,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Chainback (ARCHIVE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 100,41K
$ 100,41K$ 100,41K

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Chainback piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARCHIVE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,41K.

Chainback (ARCHIVE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Chainback / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Chainback / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Chainback / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Chainback / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%5,64
30 Gün$ 0+%8,50
60 Gün$ 0+%48,50
90 Gün$ 0--

Chainback (ARCHIVE) Nedir?

Beyond being an absolutely free and secure Web3 IPFS file sharing gateway, Chainback also offers the ChainbackSign function with a vast of various use cases for the Web3 ecosystem. ChainbackSign’s advanced privacy controls for viewing and signing documents bring new level of unprecedented flexibility to the Web3 space. By allowing users to configure access for viewing, downloading, and signing/voting based on custom ERC20 token ownership, NFT ownership, or by limiting it to a list of specific addresses, this easy-to-use function opens up a wide array of use cases and applications.

Chainback (ARCHIVE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Chainback Fiyat Tahmini (USD)

Chainback (ARCHIVE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Chainback (ARCHIVE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Chainback için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Chainback fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ARCHIVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Chainback (ARCHIVE) Token Ekonomisi

Chainback (ARCHIVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARCHIVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Chainback (ARCHIVE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Chainback (ARCHIVE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ARCHIVE fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ARCHIVE / USD güncel fiyatı nedir?
ARCHIVE / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Chainback varlığının piyasa değeri nedir?
ARCHIVE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ARCHIVE arzı nedir?
Dolaşımdaki ARCHIVE arzı, 0,00 USD.
ARCHIVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ARCHIVE, ATH fiyatı olan 0,01225305 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ARCHIVE fiyatı (ATL) nedir?
ARCHIVE, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
ARCHIVE işlem hacmi nedir?
ARCHIVE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ARCHIVE bu yıl daha da yükselir mi?
ARCHIVE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ARCHIVE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:29:55 (UTC+8)

