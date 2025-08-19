Chainbing (CBG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00227614 $ 0,00227614 $ 0,00227614 24 sa Düşük $ 0,00240676 $ 0,00240676 $ 0,00240676 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00227614$ 0,00227614 $ 0,00227614 24 sa Yüksek $ 0,00240676$ 0,00240676 $ 0,00240676 Tüm Zamanların En Yükseği $ 627,17$ 627,17 $ 627,17 En Düşük Fiyat $ 0,00182821$ 0,00182821 $ 0,00182821 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%9,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%9,06

Chainbing (CBG) canlı fiyatı $0,00227664. CBG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00227614 ve en yüksek $ 0,00240676 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CBG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 627,17, en düşük fiyatı ise $ 0,00182821 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CBG son bir saatte -%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,01 ve son 7 günde +%9,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Chainbing (CBG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,77M$ 22,77M $ 22,77M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Chainbing piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CBG arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,77M.