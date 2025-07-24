Changcoin (CTH) Nedir?

Changcoin (CTH) - A Scalable and Secure Layer 1 Blockchain Changcoin (CTH) is a Layer 1 blockchain designed to offer high scalability, security, and decentralization for Web3 applications, decentralized finance (DeFi), and enterprise solutions. Launched on August 1, 2024, Changcoin provides a high-performance infrastructure that enables seamless smart contract deployment and real-world blockchain adoption.

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Changcoin (CTH) Kaynağı Resmi Websitesi

Changcoin (CTH) Token Ekonomisi

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