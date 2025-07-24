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Changcoin Fiyatı (CTH)

Changcoin (CTH) Canlı Fiyat Grafiği

$8,84
$8,84$8,84
+%1,101D
USD

Bugünkü Changcoin (CTH) Fiyatı

Changcoin (CTH), şu anda 8,84 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CTH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Changcoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,20
Changcoin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Changcoin (CTH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Changcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,104556.
Son 30 gün içerisinde, Changcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Changcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Changcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,104556+%1,20
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Changcoin (CTH) Fiyat Analizi

En güncel Changcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 8,69
$ 8,69$ 8,69

$ 8,84
$ 8,84$ 8,84

$ 8,84
$ 8,84$ 8,84

+%0,50

+%1,20

--

Changcoin (CTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Changcoin (CTH) Nedir?

Changcoin (CTH) - A Scalable and Secure Layer 1 Blockchain Changcoin (CTH) is a Layer 1 blockchain designed to offer high scalability, security, and decentralization for Web3 applications, decentralized finance (DeFi), and enterprise solutions. Launched on August 1, 2024, Changcoin provides a high-performance infrastructure that enables seamless smart contract deployment and real-world blockchain adoption.

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Changcoin (CTH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Changcoin (CTH) Token Ekonomisi

Changcoin (CTH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CTH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CTH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CTH / VND
232.624,6
1 CTH / AUD
A$13,3484
1 CTH / GBP
6,4532
1 CTH / EUR
7,4256
1 CTH / USD
$8,84
1 CTH / MYR
RM37,2164
1 CTH / TRY
357,4896
1 CTH / JPY
¥1.290,64
1 CTH / RUB
693,056
1 CTH / INR
762,7152
1 CTH / IDR
Rp144.918,0096
1 CTH / KRW
12.076,5008
1 CTH / PHP
500,5208
1 CTH / EGP
￡E.433,9556
1 CTH / BRL
R$48,7084
1 CTH / CAD
C$12,0224
1 CTH / BDT
1.073,7948
1 CTH / NGN
13.475,6076
1 CTH / UAH
368,2744
1 CTH / VES
Bs1.060,8
1 CTH / CLP
$8.371,48
1 CTH / PKR
Rs2.507,7312
1 CTH / KZT
4.739,9196
1 CTH / THB
฿284,0292
1 CTH / TWD
NT$258,6584
1 CTH / AED
د.إ32,4428
1 CTH / CHF
Fr6,9836
1 CTH / HKD
HK$69,3056
1 CTH / MAD
.د.م79,2064
1 CTH / MXN
$163,8936
1 CTH / PLN
31,824
1 CTH / RON
лв38,012
1 CTH / SEK
kr83,98
1 CTH / BGN
лв14,6744
1 CTH / HUF
Ft2.991,456
1 CTH / CZK
184,4908
1 CTH / KWD
د.ك2,6962
1 CTH / ILS
29,4372