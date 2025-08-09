CHAOS Hakkında Daha Fazla Bilgi

CHAOS Industries PreStocks Logosu

CHAOS Industries PreStocks Fiyatı (CHAOS)

Listelenmedi

CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Canlı Fiyat Grafiği

$3,28
$3,28$3,28
%0,001D
mexc
USD

Bugünkü CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Fiyatı

CHAOS Industries PreStocks (CHAOS), şu anda 3,28 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 14,42K USD piyasa değerine sahiptir. CHAOS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CHAOS Industries PreStocks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
CHAOS Industries PreStocks 24 saatlik fiyat değişimi
4,40K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CHAOS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CHAOS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CHAOS Industries PreStocks / USD fiyat değişimi, $ +0,00032377.
Son 30 gün içerisinde, CHAOS Industries PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CHAOS Industries PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CHAOS Industries PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00032377+%0,01
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Fiyat Analizi

En güncel CHAOS Industries PreStocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,28
$ 3,28$ 3,28

$ 3,28
$ 3,28$ 3,28

$ 3,28
$ 3,28$ 3,28

--

+%0,01

--

CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,42K
$ 14,42K$ 14,42K

--
----

4,40K
4,40K 4,40K

CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Kaynağı

Resmi Websitesi

CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Token Ekonomisi

CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHAOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CHAOS Industries PreStocks (CHAOS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

CHAOS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CHAOS / VND
86.313,2
1 CHAOS / AUD
A$5,0184
1 CHAOS / GBP
2,4272
1 CHAOS / EUR
2,788
1 CHAOS / USD
$3,28
1 CHAOS / MYR
RM13,9072
1 CHAOS / TRY
133,3976
1 CHAOS / JPY
¥482,16
1 CHAOS / ARS
ARS$4.315,7584
1 CHAOS / RUB
262,3672
1 CHAOS / INR
287,7216
1 CHAOS / IDR
Rp52.903,2184
1 CHAOS / KRW
4.555,5264
1 CHAOS / PHP
186,14
1 CHAOS / EGP
￡E.159,2112
1 CHAOS / BRL
R$17,8104
1 CHAOS / CAD
C$4,4936
1 CHAOS / BDT
398,192
1 CHAOS / NGN
5.022,9592
1 CHAOS / UAH
135,5624
1 CHAOS / VES
Bs419,84
1 CHAOS / CLP
$3.175,04
1 CHAOS / PKR
Rs929,9456
1 CHAOS / KZT
1.771,036
1 CHAOS / THB
฿106,0096
1 CHAOS / TWD
NT$98,072
1 CHAOS / AED
د.إ12,0376
1 CHAOS / CHF
Fr2,624
1 CHAOS / HKD
HK$25,7152
1 CHAOS / MAD
.د.م29,6512
1 CHAOS / MXN
$60,9424
1 CHAOS / PLN
11,9392
1 CHAOS / RON
лв14,268
1 CHAOS / SEK
kr31,3896
1 CHAOS / BGN
лв5,4776
1 CHAOS / HUF
Ft1.113,724
1 CHAOS / CZK
68,8144
1 CHAOS / KWD
د.ك1,0004
1 CHAOS / ILS
11,2504