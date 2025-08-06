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Cheelee Fiyatı (CHEEL)

Listelenmedi

Cheelee (CHEEL) Canlı Fiyat Grafiği

$4,05
$4,05$4,05
-%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Cheelee (CHEEL) Fiyatı

Cheelee (CHEEL), şu anda 4,05 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CHEEL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cheelee Ana Piyasa Performansı:

$ 3,71M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,21
Cheelee 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cheelee (CHEEL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cheelee / USD fiyat değişimi, $ -0,049727998774933.
Son 30 gün içerisinde, Cheelee / USD fiyat değişimi, $ -0,9379678500.
Son 60 gün içerisinde, Cheelee / USD fiyat değişimi, $ -0,8649779400.
Son 90 gün içerisinde, Cheelee / USD fiyat değişimi, $ -1,680832988205225.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,049727998774933-%1,21
30 Gün$ -0,9379678500-%23,15
60 Gün$ -0,8649779400-%21,35
90 Gün$ -1,680832988205225-%29,32

Cheelee (CHEEL) Fiyat Analizi

En güncel Cheelee fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,99
$ 3,99$ 3,99

$ 4,12
$ 4,12$ 4,12

$ 22,48
$ 22,48$ 22,48

+%0,18

-%1,21

-%0,32

Cheelee (CHEEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 3,71M
$ 3,71M$ 3,71M

0,00
0,00 0,00

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Cheelee (CHEEL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Cheelee (CHEEL) Token Ekonomisi

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CHEEL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CHEEL / VND
106.575,75
1 CHEEL / AUD
A$6,1965
1 CHEEL / GBP
3,0375
1 CHEEL / EUR
3,483
1 CHEEL / USD
$4,05
1 CHEEL / MYR
RM17,091
1 CHEEL / TRY
164,673
1 CHEEL / JPY
¥595,35
1 CHEEL / ARS
ARS$5.421,654
1 CHEEL / RUB
325,296
1 CHEEL / INR
355,104
1 CHEEL / IDR
Rp66.393,432
1 CHEEL / KRW
5.632,821
1 CHEEL / PHP
232,794
1 CHEEL / EGP
￡E.196,182
1 CHEEL / BRL
R$22,275
1 CHEEL / CAD
C$5,5485
1 CHEEL / BDT
493,8975
1 CHEEL / NGN
6.192,6525
1 CHEEL / UAH
168,885
1 CHEEL / VES
Bs510,3
1 CHEEL / CLP
$3.912,3
1 CHEEL / PKR
Rs1.147,284
1 CHEEL / KZT
2.178,576
1 CHEEL / THB
฿131,139
1 CHEEL / TWD
NT$121,2975
1 CHEEL / AED
د.إ14,8635
1 CHEEL / CHF
Fr3,24
1 CHEEL / HKD
HK$31,752
1 CHEEL / MAD
.د.م36,855
1 CHEEL / MXN
$75,816
1 CHEEL / PLN
14,9445
1 CHEEL / RON
лв17,739
1 CHEEL / SEK
kr39,123
1 CHEEL / BGN
лв6,804
1 CHEEL / HUF
Ft1.392,6735
1 CHEEL / CZK
85,9005
1 CHEEL / KWD
د.ك1,23525
1 CHEEL / ILS
13,9725