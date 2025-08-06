Cheesed (CHEESED) Nedir?

Based off the pun “Please to meet you” this infamous meme is here to stay! Widely adopted by many CHESSED is our cabal-driven coin cuz we are too based so $CHEESED launched on a ETH where warriors live. We bring you meme-tech to develop laughter, and launched to help autistic people ( like u ) be happy and enjoy the feeling of growth and greenness every day. If you are really interested in cheesed, welcome to this cabal. CHEESED TO MEET YOU! 🧀

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Cheesed (CHEESED) Kaynağı Resmi Websitesi

Cheesed (CHEESED) Token Ekonomisi

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