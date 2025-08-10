Chikn Worm (WORM) Nedir?

$WORM is the primary token used for Crafting and Foraging in the Chikn ecosystem. The little wrigglers beneath the dirt are often overlooked, but any gardener will tell you just how important $WORM are. Living beneath your FarmLand NFT, $WORM help turn over soil, bringing valuable resources and crafting blueprints to the surface. At launch, the token was billed as a replacement for $FEED rewards that were approaching exhaustion. Like $FEED, players generate $WORM through their LP Farm.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Chikn Worm (WORM) Kaynağı Resmi Websitesi

Chikn Worm (WORM) Token Ekonomisi

Chikn Worm (WORM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WORM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!