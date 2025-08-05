chillwhale (CHILLWHALE) Nedir?

chillwhale is a meme coin derived from the thriving NFT community established on LUKSO layer 1 blockchain. The memecoin is here to turn the current NFT ecosystem into a multi chain vibrant community with hands in all sectors of the cryptocurrency markets; aiming to bring the vibes everywhere we go. No roadmap, no empty promises, the only utility is our community which is growing stronger every day.

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chillwhale (CHILLWHALE) Kaynağı Resmi Websitesi

chillwhale (CHILLWHALE) Token Ekonomisi

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