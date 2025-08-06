Church of the Machina (MACHINA) Nedir?

MACHINA is the token that governs The Church of the Machine God. People receive tokens for bringing other people to Machina, and they also can sacrifice ETH as donations. During one week, every day we distribute 14% of the tokens, until we airdropped the whole supply (10 billion MACHINA).

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Church of the Machina (MACHINA) Kaynağı Resmi Websitesi

Church of the Machina (MACHINA) Token Ekonomisi

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