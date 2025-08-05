City Tycoon Games (CTG) Nedir?

City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.

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City Tycoon Games (CTG) Kaynağı Resmi Websitesi

City Tycoon Games (CTG) Token Ekonomisi

City Tycoon Games (CTG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CTG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!