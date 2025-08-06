ClaimSwap (CLA) Nedir?

ClaimSwap is a Klaytn DEX based on AMM(Automated Market Maker). KLAYswap, which already provides a similar service, has contributed to expanding the Klaytn Defi ecosystem. However, no other DEX had matured in the ecosystem, leaving users with limited options. The ClaimSwap team aims to provide a more user-friendly protocol. Just as the Uniswap-Sushiswap case, we look forward to boosting the overall ecosystem with the release of ClaimSwap.

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ClaimSwap (CLA) Kaynağı Resmi Websitesi

ClaimSwap (CLA) Token Ekonomisi

ClaimSwap (CLA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!