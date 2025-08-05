ClearDAO (CLH) Nedir?

ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO.

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ClearDAO (CLH) Kaynağı Resmi Websitesi

ClearDAO (CLH) Token Ekonomisi

ClearDAO (CLH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!