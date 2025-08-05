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ClinTex CTi Fiyatı (CTI)

Listelenmedi

ClinTex CTi (CTI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00199769
$0,00199769$0,00199769
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ClinTex CTi (CTI) Fiyatı

ClinTex CTi (CTI), şu anda 0,00199769 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 166,38K USD piyasa değerine sahiptir. CTI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ClinTex CTi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
ClinTex CTi 24 saatlik fiyat değişimi
83,29M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ClinTex CTi (CTI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ClinTex CTi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ClinTex CTi / USD fiyat değişimi, $ +0,0385668861.
Son 60 gün içerisinde, ClinTex CTi / USD fiyat değişimi, $ -0,0002441468.
Son 90 gün içerisinde, ClinTex CTi / USD fiyat değişimi, $ -0,002334510686204261.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0385668861+%1.930,57
60 Gün$ -0,0002441468-%12,22
90 Gün$ -0,002334510686204261-%53,88

ClinTex CTi (CTI) Fiyat Analizi

En güncel ClinTex CTi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,390233
$ 0,390233$ 0,390233

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+%997,06

ClinTex CTi (CTI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 166,38K
$ 166,38K$ 166,38K

--
----

83,29M
83,29M 83,29M

ClinTex CTi (CTI) Nedir?

Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.

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ClinTex CTi (CTI) Kaynağı

Resmi Websitesi

ClinTex CTi (CTI) Token Ekonomisi

ClinTex CTi (CTI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CTI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CTI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CTI / VND
52,56921235
1 CTI / AUD
A$0,0030764426
1 CTI / GBP
0,0014982675
1 CTI / EUR
0,0017180134
1 CTI / USD
$0,00199769
1 CTI / MYR
RM0,0084502287
1 CTI / TRY
0,0812060985
1 CTI / JPY
¥0,29366043
1 CTI / ARS
ARS$2,7253485825
1 CTI / RUB
0,1594556158
1 CTI / INR
0,1756568817
1 CTI / IDR
Rp32,7490111536
1 CTI / KRW
2,7707161224
1 CTI / PHP
0,1145275677
1 CTI / EGP
￡E.0,0967681036
1 CTI / BRL
R$0,0110272488
1 CTI / CAD
C$0,0027368353
1 CTI / BDT
0,2432786882
1 CTI / NGN
3,0406240183
1 CTI / UAH
0,0833436268
1 CTI / VES
Bs0,25170894
1 CTI / CLP
$1,92976854
1 CTI / PKR
Rs0,5647869168
1 CTI / KZT
1,0786527155
1 CTI / THB
฿0,0646852022
1 CTI / TWD
NT$0,0597109541
1 CTI / AED
د.إ0,0073315223
1 CTI / CHF
Fr0,001598152
1 CTI / HKD
HK$0,0156618896
1 CTI / MAD
.د.م0,0181190483
1 CTI / MXN
$0,0377363641
1 CTI / PLN
0,0073714761
1 CTI / RON
лв0,0087498822
1 CTI / SEK
kr0,0192976854
1 CTI / BGN
лв0,0033760961
1 CTI / HUF
Ft0,6893229114
1 CTI / CZK
0,0424309356
1 CTI / KWD
د.ك0,00060929545
1 CTI / ILS
0,0068121229