ClipCoin (CLIPCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00008466 $ 0,00008466 $ 0,00008466 24 sa Düşük $ 0,00010677 $ 0,00010677 $ 0,00010677 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00008466$ 0,00008466 $ 0,00008466 24 sa Yüksek $ 0,00010677$ 0,00010677 $ 0,00010677 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016124$ 0,00016124 $ 0,00016124 En Düşük Fiyat $ 0,00008466$ 0,00008466 $ 0,00008466 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,62 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,95 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ClipCoin (CLIPCOIN) canlı fiyatı $0,00008416. CLIPCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008466 ve en yüksek $ 0,00010677 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLIPCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016124, en düşük fiyatı ise $ 0,00008466 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLIPCOIN son bir saatte -%0,62 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,95 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ClipCoin (CLIPCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85,11K$ 85,11K $ 85,11K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ClipCoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLIPCOIN arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 85,11K.