CloudCoin Finance Fiyatı (CCFI)
CloudCoin Finance (CCFI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. CCFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki CCFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CCFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, CloudCoin Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CloudCoin Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CloudCoin Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CloudCoin Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.00%
|30 Gün
|$ 0
|-0.03%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CloudCoin Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
-0.00%
+0.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is CloudCoin Finance (CCFI)? CloudCoin Finance is the next-generation cross-chain & multi-chain decentralized finance, market maker, trading, and liquidity provider DAO driven powered by CCFI Token CCFI is the native utility token that is used for: * Token payments, CloudCoin Finance has its own payment system that can be added to any website. * Running validator nodes on the network via staking CCFI tokens. * The project's strong business cases including IoT, AI, and Green Energy powered by Hydrogen. * Used for governance votes to determine how network resources are allocated. CCFI features include: * Governance * Launchpad * Staking * Liquidity Providing * Farming * NFT Marketplace * Bridges to over 18 blockchains NULS, ETH, HECO, OKC, ONE, Polygon, KCC, TRON, CRO, AVAX, AETH, FTM, Metis, IoTex, Optimism, Klaytn, ENULS, KavaEVM, with more will be added, meaning that the tokens can be swapped with very low fees between blockchains * RaidaPay App * CCFI Launchpad App How Many CCFI Tokens Are There in Circulation? CCFI launched its main net on the 1st of August, 2021 with 1,428,160,512 CCFI tokens created at Genesis. The supply is fixed, it will never be increased, there are no transaction fees, and plans for burning. The swaps of tokens between the blockchains are done within the total fixed supply of 1,428,160,512 CCFI tokens. Who Are the Founders of CloudCoin Finance? CloudCoin Finance is supported by a team of 10 tech, and non-tech professionals based in Germany, The Netherlands, United Arab Emirates, and Romania. Where Can I Buy CloudCoin Finance (CCFI)? CCFI is available for trading on a growing number of exchanges, with cryptocurrency and USDT pairs currently available.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
CloudCoin Finance (CCFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CCFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CCFI / VND
₫--
|1 CCFI / AUD
A$--
|1 CCFI / GBP
￡--
|1 CCFI / EUR
€--
|1 CCFI / USD
$--
|1 CCFI / MYR
RM--
|1 CCFI / TRY
₺--
|1 CCFI / JPY
¥--
|1 CCFI / ARS
ARS$--
|1 CCFI / RUB
₽--
|1 CCFI / INR
₹--
|1 CCFI / IDR
Rp--
|1 CCFI / KRW
₩--
|1 CCFI / PHP
₱--
|1 CCFI / EGP
￡E.--
|1 CCFI / BRL
R$--
|1 CCFI / CAD
C$--
|1 CCFI / BDT
৳--
|1 CCFI / NGN
₦--
|1 CCFI / UAH
₴--
|1 CCFI / VES
Bs--
|1 CCFI / CLP
$--
|1 CCFI / PKR
Rs--
|1 CCFI / KZT
₸--
|1 CCFI / THB
฿--
|1 CCFI / TWD
NT$--
|1 CCFI / AED
د.إ--
|1 CCFI / CHF
Fr--
|1 CCFI / HKD
HK$--
|1 CCFI / MAD
.د.م--
|1 CCFI / MXN
$--
|1 CCFI / PLN
zł--
|1 CCFI / RON
лв--
|1 CCFI / SEK
kr--
|1 CCFI / BGN
лв--
|1 CCFI / HUF
Ft--
|1 CCFI / CZK
Kč--
|1 CCFI / KWD
د.ك--
|1 CCFI / ILS
₪--