ClubMoon (CLUBMOON) Nedir?

Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting

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ClubMoon (CLUBMOON) Kaynağı Resmi Websitesi

ClubMoon (CLUBMOON) Token Ekonomisi

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