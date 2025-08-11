CLUTCH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Clutch Fiyatı (CLUTCH)

Clutch (CLUTCH) Canlı Fiyat Grafiği

$4,26
$4,26$4,26
+%2,901D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Bugünkü Clutch (CLUTCH) Fiyatı

Clutch (CLUTCH), şu anda 4,26 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CLUTCH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Clutch Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,97
Clutch 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CLUTCH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CLUTCH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Clutch (CLUTCH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Clutch / USD fiyat değişimi, $ +0,122713.
Son 30 gün içerisinde, Clutch / USD fiyat değişimi, $ +2,0512360080.
Son 60 gün içerisinde, Clutch / USD fiyat değişimi, $ -2,5270447800.
Son 90 gün içerisinde, Clutch / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,122713+%2,97
30 Gün$ +2,0512360080+%48,15
60 Gün$ -2,5270447800-%59,32
90 Gün$ 0--

Clutch (CLUTCH) Fiyat Analizi

En güncel Clutch fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,12
$ 4,12$ 4,12

$ 4,54
$ 4,54$ 4,54

$ 54,55
$ 54,55$ 54,55

-%0,44

+%2,97

+%7,20

Clutch (CLUTCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Clutch (CLUTCH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Clutch (CLUTCH) Kaynağı

Clutch (CLUTCH) Token Ekonomisi

Clutch (CLUTCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLUTCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Clutch (CLUTCH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CLUTCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CLUTCH / VND
112.101,9
1 CLUTCH / AUD
A$6,5178
1 CLUTCH / GBP
3,1524
1 CLUTCH / EUR
3,621
1 CLUTCH / USD
$4,26
1 CLUTCH / MYR
RM18,0198
1 CLUTCH / TRY
173,595
1 CLUTCH / JPY
¥626,22
1 CLUTCH / ARS
ARS$5.649,825
1 CLUTCH / RUB
339,096
1 CLUTCH / INR
373,0908
1 CLUTCH / IDR
Rp68.709,6678
1 CLUTCH / KRW
5.916,6288
1 CLUTCH / PHP
243,1182
1 CLUTCH / EGP
￡E.206,6952
1 CLUTCH / BRL
R$23,1318
1 CLUTCH / CAD
C$5,8362
1 CLUTCH / BDT
516,9084
1 CLUTCH / NGN
6.523,7214
1 CLUTCH / UAH
176,0232
1 CLUTCH / VES
Bs553,8
1 CLUTCH / CLP
$4.115,16
1 CLUTCH / PKR
Rs1.207,4544
1 CLUTCH / KZT
2.298,9516
1 CLUTCH / THB
฿137,6406
1 CLUTCH / TWD
NT$127,2462
1 CLUTCH / AED
د.إ15,6342
1 CLUTCH / CHF
Fr3,408
1 CLUTCH / HKD
HK$33,3984
1 CLUTCH / MAD
.د.م38,5104
1 CLUTCH / MXN
$79,1508
1 CLUTCH / PLN
15,4638
1 CLUTCH / RON
лв18,4884
1 CLUTCH / SEK
kr40,683
1 CLUTCH / BGN
лв7,1142
1 CLUTCH / HUF
Ft1.442,5638
1 CLUTCH / CZK
89,1192
1 CLUTCH / KWD
د.ك1,2993
1 CLUTCH / ILS
14,5692