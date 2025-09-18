CockMillions Fiyatı (COCK CTO)
+%19,28
-%28,25
--
--
CockMillions (COCK CTO) canlı fiyatı $0,00041119. COCK CTO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00034474 ve en yüksek $ 0,00057315 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COCK CTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00057496, en düşük fiyatı ise $ 0,00018532 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, COCK CTO son bir saatte +%19,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%28,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki CockMillions piyasa değeri $ 411,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COCK CTO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 411,16K.
Gün içerisinde, CockMillions / USD fiyat değişimi, $ -0,000161960235439465.
Son 30 gün içerisinde, CockMillions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CockMillions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CockMillions / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000161960235439465
|-%28,25
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world. What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.
CockMillions (COCK CTO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CockMillions (COCK CTO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CockMillions için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
CockMillions fiyat tahminini hemen kontrol edin!
CockMillions (COCK CTO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COCK CTO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-16 14:49:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti
|09-16 14:26:00
|Sektör Haberleri
Base ekosistem tokenleri genel olarak yükseldi, "Base'in token ihracını araştırması" haberinin etkisiyle
|09-15 18:21:00
|Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
|09-15 15:08:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş
|09-15 12:13:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 72 bildiriyor, "Altcoin Sezonu"na girmekten sadece bir adım uzakta
|09-15 11:34:00
|Sektör Haberleri
Bazı yeni ve yakın zamanda listelenmiş tokenler bugün göreceli güç gösteriyor, MITO 24 saatlik artışı %28'i aşıyor
