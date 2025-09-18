CockMillions (COCK CTO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00034474 24 sa Yüksek $ 0,00057315 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00057496 En Düşük Fiyat $ 0,00018532 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%19,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%28,25 Fiyat Değişimi (7 G) --

CockMillions (COCK CTO) canlı fiyatı $0,00041119. COCK CTO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00034474 ve en yüksek $ 0,00057315 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COCK CTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00057496, en düşük fiyatı ise $ 0,00018532 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COCK CTO son bir saatte +%19,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%28,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CockMillions (COCK CTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 411,16K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 411,16K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki CockMillions piyasa değeri $ 411,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COCK CTO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 411,16K.