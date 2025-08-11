CODA Hakkında Daha Fazla Bilgi

CODA Fiyatı (CODA)

Listelenmedi

CODA (CODA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,12778
$0,12778$0,12778
+%2,301D
mexc
USD

Bugünkü CODA (CODA) Fiyatı

CODA (CODA), şu anda 0,12778 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CODA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CODA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,38
CODA 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CODA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CODA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında CODA (CODA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CODA / USD fiyat değişimi, $ +0,00297228.
Son 30 gün içerisinde, CODA / USD fiyat değişimi, $ +0,0527690382.
Son 60 gün içerisinde, CODA / USD fiyat değişimi, $ +0,0207799158.
Son 90 gün içerisinde, CODA / USD fiyat değişimi, $ -0,01671312534006156.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00297228+%2,38
30 Gün$ +0,0527690382+%41,30
60 Gün$ +0,0207799158+%16,26
90 Gün$ -0,01671312534006156-%11,56

CODA (CODA) Fiyat Analizi

En güncel CODA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,105808
$ 0,105808$ 0,105808

$ 0,128811
$ 0,128811$ 0,128811

$ 2,5
$ 2,5$ 2,5

+%0,00

+%2,38

+%11,11

CODA (CODA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

CODA (CODA) Nedir?

WEE:CODA is a global metaverse platform that connects "features for space" to reality and aims to create an environment where users can realize profits through legal economic activities in the metaverse. The created environment supports users to trade safely and actively by applying blockchain technology that has decentralized and enhanced security. Above: CODA is a metaverse platform that similarly reflects real-world economic systems, allowing users to gain economic autonomy. It does the same as real economic activity and allows you to exchange the value of assets on the platform into the real world. In addition, unlike conventional search engines, a search engine within the metaverse is built so that users can conveniently consume and utilize content within the above:coda. We look forward to introducing a new metaverse era by establishing a global metaverse platform that can realize each user's individual interests, needs, and inner needs.

CODA (CODA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

CODA (CODA) Token Ekonomisi

CODA (CODA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CODA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CODA (CODA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

CODA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CODA / VND
3.362,5307
1 CODA / AUD
A$0,1955034
1 CODA / GBP
0,0945572
1 CODA / EUR
0,108613
1 CODA / USD
$0,12778
1 CODA / MYR
RM0,5405094
1 CODA / TRY
5,207035
1 CODA / JPY
¥18,78366
1 CODA / ARS
ARS$169,468225
1 CODA / RUB
10,171288
1 CODA / INR
11,1909724
1 CODA / IDR
Rp2.060,9674534
1 CODA / KRW
177,4710864
1 CODA / PHP
7,2924046
1 CODA / EGP
￡E.6,1998856
1 CODA / BRL
R$0,6938454
1 CODA / CAD
C$0,1750586
1 CODA / BDT
15,5048252
1 CODA / NGN
195,6810142
1 CODA / UAH
5,2798696
1 CODA / VES
Bs16,6114
1 CODA / CLP
$123,43548
1 CODA / PKR
Rs36,2179632
1 CODA / KZT
68,9577548
1 CODA / THB
฿4,1285718
1 CODA / TWD
NT$3,8167886
1 CODA / AED
د.إ0,4689526
1 CODA / CHF
Fr0,102224
1 CODA / HKD
HK$1,0017952
1 CODA / MAD
.د.م1,1551312
1 CODA / MXN
$2,3741524
1 CODA / PLN
0,4638414
1 CODA / RON
лв0,5545652
1 CODA / SEK
kr1,220299
1 CODA / BGN
лв0,2133926
1 CODA / HUF
Ft43,2701414
1 CODA / CZK
2,6731576
1 CODA / KWD
د.ك0,0389729
1 CODA / ILS
0,4370076