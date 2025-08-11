CODA (CODA) Nedir?

WEE:CODA is a global metaverse platform that connects "features for space" to reality and aims to create an environment where users can realize profits through legal economic activities in the metaverse. The created environment supports users to trade safely and actively by applying blockchain technology that has decentralized and enhanced security. Above: CODA is a metaverse platform that similarly reflects real-world economic systems, allowing users to gain economic autonomy. It does the same as real economic activity and allows you to exchange the value of assets on the platform into the real world. In addition, unlike conventional search engines, a search engine within the metaverse is built so that users can conveniently consume and utilize content within the above:coda. We look forward to introducing a new metaverse era by establishing a global metaverse platform that can realize each user's individual interests, needs, and inner needs.

CODA (CODA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

CODA (CODA) Token Ekonomisi

CODA (CODA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CODA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!