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Codex Multichain Fiyatı (CODEX)

Listelenmedi

Codex Multichain (CODEX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00176234
$0,00176234$0,00176234
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Codex Multichain (CODEX) Fiyatı

Codex Multichain (CODEX), şu anda 0,00176234 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 176,23K USD piyasa değerine sahiptir. CODEX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Codex Multichain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Codex Multichain 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Codex Multichain (CODEX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Codex Multichain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Codex Multichain / USD fiyat değişimi, $ +0,0005701284.
Son 60 gün içerisinde, Codex Multichain / USD fiyat değişimi, $ +0,0004411505.
Son 90 gün içerisinde, Codex Multichain / USD fiyat değişimi, $ +0,0007233876143563978.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0005701284+%32,35
60 Gün$ +0,0004411505+%25,03
90 Gün$ +0,0007233876143563978+%69,63

Codex Multichain (CODEX) Fiyat Analizi

En güncel Codex Multichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0
$ 0$ 0

$ 0,07168
$ 0,07168$ 0,07168

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-%11,88

Codex Multichain (CODEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 176,23K
$ 176,23K$ 176,23K

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100,00M
100,00M 100,00M

Codex Multichain (CODEX) Nedir?

The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.

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Codex Multichain (CODEX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Codex Multichain (CODEX) Token Ekonomisi

Codex Multichain (CODEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CODEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CODEX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CODEX / VND
46,3759771
1 CODEX / AUD
A$0,0027140036
1 CODEX / GBP
0,001321755
1 CODEX / EUR
0,0015156124
1 CODEX / USD
$0,00176234
1 CODEX / MYR
RM0,0074546982
1 CODEX / TRY
0,0716743678
1 CODEX / JPY
¥0,25906398
1 CODEX / ARS
ARS$2,391231029
1 CODEX / RUB
0,1407052256
1 CODEX / INR
0,1543986074
1 CODEX / IDR
Rp28,8908150496
1 CODEX / KRW
2,4341616314
1 CODEX / PHP
0,1009292118
1 CODEX / EGP
￡E.0,0853325028
1 CODEX / BRL
R$0,0096752466
1 CODEX / CAD
C$0,0024144058
1 CODEX / BDT
0,2146177652
1 CODEX / NGN
2,6864934726
1 CODEX / UAH
0,0735248248
1 CODEX / VES
Bs0,21676782
1 CODEX / CLP
$1,7006581
1 CODEX / PKR
Rs0,4995176496
1 CODEX / KZT
0,951575483
1 CODEX / THB
฿0,0570293224
1 CODEX / TWD
NT$0,052517732
1 CODEX / AED
د.إ0,0064677878
1 CODEX / CHF
Fr0,001409872
1 CODEX / HKD
HK$0,0138167456
1 CODEX / MAD
.د.م0,0159668004
1 CODEX / MXN
$0,0330791218
1 CODEX / PLN
0,0064854112
1 CODEX / RON
лв0,0077190492
1 CODEX / SEK
kr0,017006581
1 CODEX / BGN
лв0,0029607312
1 CODEX / HUF
Ft0,6060158558
1 CODEX / CZK
0,0373968548
1 CODEX / KWD
د.ك0,0005375137
1 CODEX / ILS
0,005991956