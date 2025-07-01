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Coinbase xStock Fiyatı (COINX)

Coinbase xStock (COINX) Canlı Fiyat Grafiği

$349,09
$349,09$349,09
-%0,801D
USD

Bugünkü Coinbase xStock (COINX) Fiyatı

Coinbase xStock (COINX), şu anda 350,35 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,10M USD piyasa değerine sahiptir. COINX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Coinbase xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,45
Coinbase xStock 24 saatlik fiyat değişimi
6,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Coinbase xStock (COINX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Coinbase xStock / USD fiyat değişimi, $ -1,6127384957645.
Son 30 gün içerisinde, Coinbase xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Coinbase xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Coinbase xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1,6127384957645-%0,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Coinbase xStock (COINX) Fiyat Analizi

En güncel Coinbase xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 344,78
$ 344,78$ 344,78

$ 391,04
$ 391,04$ 391,04

$ 391,04
$ 391,04$ 391,04

-%1,04

-%0,45

--

Coinbase xStock (COINX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,10M
$ 2,10M$ 2,10M

--
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6,00K
6,00K 6,00K

Coinbase xStock (COINX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Coinbase xStock (COINX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Coinbase xStock (COINX) Token Ekonomisi

Coinbase xStock (COINX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COINX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

COINX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COINX / VND
9.219.460,25
1 COINX / AUD
A$532,532
1 COINX / GBP
252,252
1 COINX / EUR
294,294
1 COINX / USD
$350,35
1 COINX / MYR
RM1.464,463
1 COINX / TRY
13.954,4405
1 COINX / JPY
¥50.100,05
1 COINX / RUB
27.393,8665
1 COINX / INR
30.010,981
1 COINX / IDR
Rp5.650.805,6605
1 COINX / KRW
474.727,7535
1 COINX / PHP
19.689,67
1 COINX / EGP
￡E.17.373,8565
1 COINX / BRL
R$1.902,4005
1 COINX / CAD
C$476,476
1 COINX / BDT
43.001,959
1 COINX / NGN
538.999,461
1 COINX / UAH
14.637,623
1 COINX / VES
Bs37.837,8
1 COINX / PKR
Rs99.415,316
1 COINX / KZT
182.283,6015
1 COINX / THB
฿11.365,354
1 COINX / TWD
NT$10.251,241
1 COINX / AED
د.إ1.285,7845
1 COINX / CHF
Fr276,7765
1 COINX / HKD
HK$2.746,744
1 COINX / MAD
.د.م3.156,6535
1 COINX / MXN
$6.569,0625
1 COINX / PLN
1.261,26