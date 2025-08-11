Cola Token Fiyatı (COLA)
Cola Token (COLA), şu anda 0,00201946 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. COLA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki COLA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, COLA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Cola Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cola Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0000599406.
Son 60 gün içerisinde, Cola Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0000449808.
Son 90 gün içerisinde, Cola Token / USD fiyat değişimi, $ +0,000010737751991249.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,00
|30 Gün
|$ +0,0000599406
|+%2,97
|60 Gün
|$ +0,0000449808
|+%2,23
|90 Gün
|$ +0,000010737751991249
|+%0,53
En güncel Cola Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,00
+%0,81
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Project Description: ColaFactory is a yield farming project built on PulseChain, incorporating intelligent and unique farming mechanisms. With a focus on maximizing returns for participants, ColaFactory provides an innovative approach to yield farming on the PulseChain network. Unique Features: What sets ColaFactory apart is its intelligent and unique farming mechanisms. Unlike traditional yield farming projects, ColaFactory implements advanced algorithms and strategies to optimize farming rewards and minimize risks. This intelligent approach enhances the overall efficiency and profitability of the farming process, giving participants a competitive edge in the market. Project History: ColaFactory was conceived by a team of blockchain enthusiasts with a deep understanding of yield farming and decentralized finance (DeFi). The project started its development journey in [insert starting year] with the aim of revolutionizing the yield farming landscape. The team conducted extensive research, gathered insights from the community, and iterated on their ideas to create a truly innovative platform. Looking Ahead: The future of ColaFactory is filled with exciting prospects. The team is committed to continuously enhancing the platform by integrating new features and improving existing functionalities. They will focus on expanding partnerships, conducting thorough audits, and ensuring the security and reliability of the platform. Additionally, the team plans to explore cross-chain compatibility to enable users to leverage the benefits of other blockchain ecosystems. Token Utility: The native token of ColaFactory serves as the fuel for the ecosystem. It has multiple use cases within the platform, including: Governance: Token holders can participate in the decision-making process by voting on important proposals and protocol upgrades. Staking and Farming: Participants can stake their tokens to earn rewards or use them for yield farming, taking advantage of the intelligent
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Cola Token (COLA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COLA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 COLA / VND
₫53,1420899
|1 COLA / AUD
A$0,0030897738
|1 COLA / GBP
￡0,0014944004
|1 COLA / EUR
€0,001716541
|1 COLA / USD
$0,00201946
|1 COLA / MYR
RM0,0085423158
|1 COLA / TRY
₺0,082292995
|1 COLA / JPY
¥0,29686062
|1 COLA / ARS
ARS$2,678308825
|1 COLA / RUB
₽0,160749016
|1 COLA / INR
₹0,1768643068
|1 COLA / IDR
Rp32,5719309238
|1 COLA / KRW
₩2,8047876048
|1 COLA / PHP
₱0,1152505822
|1 COLA / EGP
￡E.0,0979841992
|1 COLA / BRL
R$0,0109656678
|1 COLA / CAD
C$0,0027666602
|1 COLA / BDT
৳0,2450412764
|1 COLA / NGN
₦3,0925808494
|1 COLA / UAH
₴0,0834440872
|1 COLA / VES
Bs0,2625298
|1 COLA / CLP
$1,95079836
|1 COLA / PKR
Rs0,5723957424
|1 COLA / KZT
₸1,0898217836
|1 COLA / THB
฿0,0652487526
|1 COLA / TWD
NT$0,0603212702
|1 COLA / AED
د.إ0,0074114182
|1 COLA / CHF
Fr0,001615568
|1 COLA / HKD
HK$0,0158325664
|1 COLA / MAD
.د.م0,0182559184
|1 COLA / MXN
$0,0375215668
|1 COLA / PLN
zł0,0073306398
|1 COLA / RON
лв0,0087644564
|1 COLA / SEK
kr0,019285843
|1 COLA / BGN
лв0,0033724982
|1 COLA / HUF
Ft0,6838497398
|1 COLA / CZK
Kč0,0422471032
|1 COLA / KWD
د.ك0,0006159353
|1 COLA / ILS
₪0,0069065532