Colle AI (COLLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002559 $ 0,00002559 $ 0,00002559 24 sa Düşük $ 0,00011258 $ 0,00011258 $ 0,00011258 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002559$ 0,00002559 $ 0,00002559 24 sa Yüksek $ 0,00011258$ 0,00011258 $ 0,00011258 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,144866$ 0,144866 $ 0,144866 En Düşük Fiyat $ 0,00002559$ 0,00002559 $ 0,00002559 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,66

Colle AI (COLLE) canlı fiyatı $0,00007279. COLLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002559 ve en yüksek $ 0,00011258 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COLLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,144866, en düşük fiyatı ise $ 0,00002559 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COLLE son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,60 ve son 7 günde -%30,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Colle AI (COLLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 14.999.985.124,36615 14.999.985.124,36615 14.999.985.124,36615

Şu anki Colle AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COLLE arzı 0,00 olup, toplam arzı 14999985124.36615. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,09M.