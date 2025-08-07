Collector Coin Fiyatı (AGS)
Collector Coin (AGS), şu anda 0,00983186 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AGS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Collector Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0002071.
Son 30 gün içerisinde, Collector Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0002029492.
Son 60 gün içerisinde, Collector Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0003049361.
Son 90 gün içerisinde, Collector Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,002224484993595732.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0002071
|+%2,15
|30 Gün
|$ +0,0002029492
|+%2,06
|60 Gün
|$ +0,0003049361
|+%3,10
|90 Gün
|$ +0,002224484993595732
|+%29,24
En güncel Collector Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
+%2,15
-%2,82
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cryptocurrency and collecting go hand-in-hand. In both, you are rewarded for holding. The Collector Coin is a cryptocurrency that is created for collectors. We believe Collector Coin will become the standard method to buy, sell and trade collectibles. In the collectible market, the most important thing is proving the authenticity and verifying ownership. Smart contracts on the blockchain give the ability to authenticate and prove ownership. The Collector Coin will help scale and bring transparency to the collectibles market. The estimated size of the global collectibles market is $370 billion.
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