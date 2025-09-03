CARDS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Collector Crypt Fiyatı (CARDS)

1 CARDS / USD Canlı Fiyatı:

$0,068289
$0,068289$0,068289
+%218,201D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Collector Crypt (CARDS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:11:03 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%2,71

+%218,22

--

--

Collector Crypt (CARDS) canlı fiyatı $0,068291. CARDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02121763 ve en yüksek $ 0,070363 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,070363, en düşük fiyatı ise $ 0,02121763 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CARDS son bir saatte +%2,71 değişim gösterdi, 24 saatte +%218,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Collector Crypt (CARDS) Piyasa Bilgileri

$ 26,44M
$ 26,44M$ 26,44M

--
----

$ 136,78M
$ 136,78M$ 136,78M

386,58M
386,58M 386,58M

1.999.999.999,999999
1.999.999.999,999999 1.999.999.999,999999

Şu anki Collector Crypt piyasa değeri $ 26,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CARDS arzı 386,58M olup, toplam arzı 1999999999.999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 136,78M.

Collector Crypt (CARDS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Collector Crypt / USD fiyat değişimi, $ +0,04683055.
Son 30 gün içerisinde, Collector Crypt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Collector Crypt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Collector Crypt / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04683055+%218,22
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Collector Crypt (CARDS) Nedir?

Collector Crypt modernizes collectibles by tokenizing physical assets onto the blockchain. Vault your cards securely while trading RWA-backed tokens representing authenticated ownership. Smart contracts eliminate fraud, reduce fees, and enable instant settlements. Experience transparent, efficient collectible trading where physical authenticity meets digital accessibility, built for today's global collector community. Buy digital repacks from our gacha machine, $75m revenue and growing.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Collector Crypt (CARDS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Collector Crypt Fiyat Tahmini (USD)

Collector Crypt (CARDS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Collector Crypt (CARDS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Collector Crypt için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Collector Crypt fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CARDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Collector Crypt (CARDS) Token Ekonomisi

Collector Crypt (CARDS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CARDS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Collector Crypt (CARDS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Collector Crypt (CARDS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CARDS fiyatı, 0,068291 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CARDS / USD güncel fiyatı nedir?
CARDS / USD güncel fiyatı $ 0,068291. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Collector Crypt varlığının piyasa değeri nedir?
CARDS piyasa değeri $ 26,44M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CARDS arzı nedir?
Dolaşımdaki CARDS arzı, 386,58M USD.
CARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CARDS, ATH fiyatı olan 0,070363 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CARDS fiyatı (ATL) nedir?
CARDS, ATL fiyatı olan 0,02121763 USD değerine düştü.
CARDS işlem hacmi nedir?
CARDS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CARDS bu yıl daha da yükselir mi?
CARDS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CARDS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:11:03 (UTC+8)

