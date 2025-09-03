Collector Crypt (CARDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02121763 $ 0,02121763 $ 0,02121763 24 sa Düşük $ 0,070363 $ 0,070363 $ 0,070363 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02121763$ 0,02121763 $ 0,02121763 24 sa Yüksek $ 0,070363$ 0,070363 $ 0,070363 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,070363$ 0,070363 $ 0,070363 En Düşük Fiyat $ 0,02121763$ 0,02121763 $ 0,02121763 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,71 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%218,22 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Collector Crypt (CARDS) canlı fiyatı $0,068291. CARDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02121763 ve en yüksek $ 0,070363 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,070363, en düşük fiyatı ise $ 0,02121763 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CARDS son bir saatte +%2,71 değişim gösterdi, 24 saatte +%218,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Collector Crypt (CARDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,44M$ 26,44M $ 26,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 136,78M$ 136,78M $ 136,78M Dolaşım Arzı 386,58M 386,58M 386,58M Toplam Arz 1.999.999.999,999999 1.999.999.999,999999 1.999.999.999,999999

Şu anki Collector Crypt piyasa değeri $ 26,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CARDS arzı 386,58M olup, toplam arzı 1999999999.999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 136,78M.