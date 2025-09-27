COMBO (COMBO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 5,44$ 5,44 $ 5,44 En Düşük Fiyat $ 0,00018783$ 0,00018783 $ 0,00018783 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%76,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%76,36

COMBO (COMBO) canlı fiyatı $0,00097442. COMBO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COMBO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,44, en düşük fiyatı ise $ 0,00018783 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COMBO son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%76,36 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

COMBO (COMBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,27K$ 80,27K $ 80,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 97,44K$ 97,44K $ 97,44K Dolaşım Arzı 82,38M 82,38M 82,38M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki COMBO piyasa değeri $ 80,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COMBO arzı 82,38M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 97,44K.