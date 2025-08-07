Community Business Token Fiyatı (CBT)
Community Business Token (CBT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CBT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Community Business Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Community Business Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Community Business Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Community Business Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,00
|30 Gün
|$ 0
|-%15,00
|60 Gün
|$ 0
|+%6,20
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Community Business Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%2,85
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The CBT blockchain rewards program aims to have a decisive impact in multiple areas of existing loyalty programs. The platform will allow for the efficient use of a cryptocurrency token in the markets without needing a significant overhaul of the existing financial infrastructure. It also allows businesses to eliminate the liability of unredeemed reward points. CBT, as an emerging cryptocurrency, has a strong focus on enhancing micropayments. It is only a matter of time before all loyalty programs migrate to blockchain. The business rewards industry is changing swiftly, along with customer expectations. Customer pain points today will inform the innovations of the future. The CBT blockchain rewards program technology for loyalty programs will not only allow more businesses to explore the capabilities, it will also change the future of small businesses. DigitalFlyer® SA and CBT (Community Business Token) have successfully developed a B2C (business to customer) and B2B (business to business) digital marketplace with its own blockchain rewards token. The CBT token has been developed for any rewards program, making the implementation really simple and cost effective.
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