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COMP yVault Fiyatı (YVCOMP)

Listelenmedi

COMP yVault (YVCOMP) Canlı Fiyat Grafiği

$48,44
$48,44$48,44
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü COMP yVault (YVCOMP) Fiyatı

COMP yVault (YVCOMP), şu anda 48,44 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YVCOMP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

COMP yVault Ana Piyasa Performansı:

$ 0,00 USD
24 saatlik işlem hacmi
--
COMP yVault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında COMP yVault (YVCOMP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, COMP yVault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, COMP yVault / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, COMP yVault / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 90 gün içerisinde, COMP yVault / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ 0,0000000000%0,00
90 Gün$ 0--

COMP yVault (YVCOMP) Fiyat Analizi

En güncel COMP yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 49,12
$ 49,12$ 49,12

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COMP yVault (YVCOMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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COMP yVault (YVCOMP) Kaynağı

Resmi Websitesi

COMP yVault (YVCOMP) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

YVCOMP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVCOMP / VND
1.274.698,6
1 YVCOMP / AUD
A$74,5976
1 YVCOMP / GBP
36,33
1 YVCOMP / EUR
41,6584
1 YVCOMP / USD
$48,44
1 YVCOMP / MYR
RM204,9012
1 YVCOMP / TRY
1.970,0548
1 YVCOMP / JPY
¥7.120,68
1 YVCOMP / ARS
ARS$64.845,6592
1 YVCOMP / RUB
3.881,0128
1 YVCOMP / INR
4.246,2504
1 YVCOMP / IDR
Rp794.098,2336
1 YVCOMP / KRW
67.371,3208
1 YVCOMP / PHP
2.786,2688
1 YVCOMP / EGP
￡E.2.345,4648
1 YVCOMP / BRL
R$266,42
1 YVCOMP / CAD
C$66,3628
1 YVCOMP / BDT
5.907,258
1 YVCOMP / NGN
74.067,182
1 YVCOMP / UAH
2.019,948
1 YVCOMP / VES
Bs6.103,44
1 YVCOMP / CLP
$46.793,04
1 YVCOMP / PKR
Rs13.722,0832
1 YVCOMP / KZT
26.056,8448
1 YVCOMP / THB
฿1.568,4872
1 YVCOMP / TWD
NT$1.451,2624
1 YVCOMP / AED
د.إ177,7748
1 YVCOMP / CHF
Fr38,752
1 YVCOMP / HKD
HK$379,7696
1 YVCOMP / MAD
.د.م440,804
1 YVCOMP / MXN
$906,3124
1 YVCOMP / PLN
178,7436
1 YVCOMP / RON
лв212,1672
1 YVCOMP / SEK
kr468,4148
1 YVCOMP / BGN
лв81,3792
1 YVCOMP / HUF
Ft16.668,6884
1 YVCOMP / CZK
1.028,3812
1 YVCOMP / KWD
د.ك14,7742
1 YVCOMP / ILS
167,118