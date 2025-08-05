CNV Hakkında Daha Fazla Bilgi

CNV Fiyat Bilgileri

CNV Resmi Websitesi

CNV Token Ekonomisi

CNV Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Concave Logosu

Concave Fiyatı (CNV)

Listelenmedi

Concave (CNV) Canlı Fiyat Grafiği

$0,415733
$0,415733$0,415733
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Concave (CNV) Fiyatı

Concave (CNV), şu anda 0,415733 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 167,07K USD piyasa değerine sahiptir. CNV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Concave Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Concave 24 saatlik fiyat değişimi
401,88K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CNV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CNV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Concave (CNV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Concave / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Concave / USD fiyat değişimi, $ -0,0155228050.
Son 60 gün içerisinde, Concave / USD fiyat değişimi, $ -0,0000265653.
Son 90 gün içerisinde, Concave / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0155228050-%3,73
60 Gün$ -0,0000265653-%0,00
90 Gün$ 0--

Concave (CNV) Fiyat Analizi

En güncel Concave fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 219,51
$ 219,51$ 219,51

--

--

+%0,02

Concave (CNV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 167,07K
$ 167,07K$ 167,07K

--
----

401,88K
401,88K 401,88K

Concave (CNV) Nedir?

Concave is a community-driven, product and investment organization that aims to bring value to stakers through the development of innovative DeFi products and active treasury management. Concave will introduce several novel solutions to grow its treasury while ensuring long-term stakers receive the highest returns.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Concave (CNV) Kaynağı

Resmi Websitesi

Concave (CNV) Token Ekonomisi

Concave (CNV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CNV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Concave (CNV) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CNV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CNV / VND
10.940,013895
1 CNV / AUD
A$0,64022882
1 CNV / GBP
0,31179975
1 CNV / EUR
0,35753038
1 CNV / USD
$0,415733
1 CNV / MYR
RM1,75855059
1 CNV / TRY
16,89954645
1 CNV / JPY
¥61,112751
1 CNV / ARS
ARS$567,16374525
1 CNV / RUB
33,18380806
1 CNV / INR
36,55540269
1 CNV / IDR
Rp6.815,29399152
1 CNV / KRW
576,60504168
1 CNV / PHP
23,83397289
1 CNV / EGP
￡E.20,13810652
1 CNV / BRL
R$2,29484616
1 CNV / CAD
C$0,56955421
1 CNV / BDT
50,62796474
1 CNV / NGN
632,77472731
1 CNV / UAH
17,34438076
1 CNV / VES
Bs52,382358
1 CNV / CLP
$401,598078
1 CNV / PKR
Rs117,53603376
1 CNV / KZT
224,47503335
1 CNV / THB
฿13,46143454
1 CNV / TWD
NT$12,42625937
1 CNV / AED
د.إ1,52574011
1 CNV / CHF
Fr0,3325864
1 CNV / HKD
HK$3,25934672
1 CNV / MAD
.د.م3,77069831
1 CNV / MXN
$7,85319637
1 CNV / PLN
1,53405477
1 CNV / RON
лв1,82091054
1 CNV / SEK
kr4,01598078
1 CNV / BGN
лв0,70258877
1 CNV / HUF
Ft143,45282898
1 CNV / CZK
8,83016892
1 CNV / KWD
د.ك0,126798565
1 CNV / ILS
1,41764953