Convex CRV (CVXCRV) Nedir?

Convex CRV is a tokenized form of veCRV, a vote escrowed CRV token. It is revenue earning token which receives rewards from the Convex protocol and admin fees from the Curve protocol.

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Convex CRV (CVXCRV) Kaynağı Resmi Websitesi

Convex CRV (CVXCRV) Token Ekonomisi

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