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Convex CRV Fiyatı (CVXCRV)

Listelenmedi

Convex CRV (CVXCRV) Canlı Fiyat Grafiği

$0.371524
$0.371524$0.371524
+8.20%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Convex CRV (CVXCRV) Fiyatı

Convex CRV (CVXCRV), şu anda 0.371524 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. CVXCRV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Convex CRV Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+8.30%
Convex CRV 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Convex CRV (CVXCRV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Convex CRV / USD fiyat değişimi, $ +0.02846216.
Son 30 gün içerisinde, Convex CRV / USD fiyat değişimi, $ +0.1493101828.
Son 60 gün içerisinde, Convex CRV / USD fiyat değişimi, $ +0.0711222511.
Son 90 gün içerisinde, Convex CRV / USD fiyat değişimi, $ +0.00382696344737985.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.02846216+8.30%
30 Gün$ +0.1493101828+40.19%
60 Gün$ +0.0711222511+19.14%
90 Gün$ +0.00382696344737985+1.04%

Convex CRV (CVXCRV) Fiyat Analizi

En güncel Convex CRV fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.336475
$ 0.336475$ 0.336475

$ 0.373772
$ 0.373772$ 0.373772

$ 6.16
$ 6.16$ 6.16

-0.32%

+8.30%

-7.42%

Convex CRV (CVXCRV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Convex CRV (CVXCRV) Nedir?

Convex CRV is a tokenized form of veCRV, a vote escrowed CRV token. It is revenue earning token which receives rewards from the Convex protocol and admin fees from the Curve protocol.

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Convex CRV (CVXCRV) Kaynağı

Resmi Websitesi

Convex CRV (CVXCRV) Token Ekonomisi

Convex CRV (CVXCRV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CVXCRV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CVXCRV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CVXCRV / VND
9,776.65406
1 CVXCRV / AUD
A$0.56843172
1 CVXCRV / GBP
0.27492776
1 CVXCRV / EUR
0.3157954
1 CVXCRV / USD
$0.371524
1 CVXCRV / MYR
RM1.56783128
1 CVXCRV / TRY
15.1024506
1 CVXCRV / JPY
¥54.614028
1 CVXCRV / ARS
ARS$495.36409492
1 CVXCRV / RUB
29.72192
1 CVXCRV / INR
32.58637004
1 CVXCRV / IDR
Rp6,090.55640256
1 CVXCRV / KRW
514.57560096
1 CVXCRV / PHP
21.2883252
1 CVXCRV / EGP
￡E.17.99662256
1 CVXCRV / BRL
R$2.03223628
1 CVXCRV / CAD
C$0.50898788
1 CVXCRV / BDT
45.21075556
1 CVXCRV / NGN
568.0787722
1 CVXCRV / UAH
15.4553984
1 CVXCRV / VES
Bs46.812024
1 CVXCRV / CLP
$362.2359
1 CVXCRV / PKR
Rs104.97782144
1 CVXCRV / KZT
199.63470616
1 CVXCRV / THB
฿12.01508616
1 CVXCRV / TWD
NT$11.11228284
1 CVXCRV / AED
د.إ1.36349308
1 CVXCRV / CHF
Fr0.2972192
1 CVXCRV / HKD
HK$2.91274816
1 CVXCRV / MAD
.د.م3.37343792
1 CVXCRV / MXN
$6.91777688
1 CVXCRV / PLN
1.36349308
1 CVXCRV / RON
лв1.6161294
1 CVXCRV / SEK
kr3.57034564
1 CVXCRV / BGN
лв0.62416032
1 CVXCRV / HUF
Ft126.97204224
1 CVXCRV / CZK
7.83172592
1 CVXCRV / KWD
د.ك0.11331482
1 CVXCRV / ILS
1.27061208