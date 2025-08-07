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Convex FXN Fiyatı (CVXFXN)

Listelenmedi

Convex FXN (CVXFXN) Canlı Fiyat Grafiği

$73,96
$73,96$73,96
+%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Convex FXN (CVXFXN) Fiyatı

Convex FXN (CVXFXN), şu anda 73,99 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CVXFXN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Convex FXN Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,47
Convex FXN 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Convex FXN (CVXFXN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Convex FXN / USD fiyat değişimi, $ +1,78.
Son 30 gün içerisinde, Convex FXN / USD fiyat değişimi, $ +12,6595706160.
Son 60 gün içerisinde, Convex FXN / USD fiyat değişimi, $ +4,8942239290.
Son 90 gün içerisinde, Convex FXN / USD fiyat değişimi, $ +38,29026042136769.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,78+%2,47
30 Gün$ +12,6595706160+%17,11
60 Gün$ +4,8942239290+%6,61
90 Gün$ +38,29026042136769+%107,26

Convex FXN (CVXFXN) Fiyat Analizi

En güncel Convex FXN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 69,24
$ 69,24$ 69,24

$ 76,03
$ 76,03$ 76,03

$ 207,77
$ 207,77$ 207,77

-%2,58

+%2,47

-%18,85

Convex FXN (CVXFXN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Convex FXN (CVXFXN) Nedir?

cvxFXN is tokenized veFXN. cvxFXN can be staked on Convex to receive a portion of fees one would receive from staking their veFXN on FX Protocol.

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Convex FXN (CVXFXN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Convex FXN (CVXFXN) Token Ekonomisi

Convex FXN (CVXFXN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CVXFXN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CVXFXN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CVXFXN / VND
1.947.046,85
1 CVXFXN / AUD
A$113,2047
1 CVXFXN / GBP
54,7526
1 CVXFXN / EUR
62,8915
1 CVXFXN / USD
$73,99
1 CVXFXN / MYR
RM312,2378
1 CVXFXN / TRY
3.007,6935
1 CVXFXN / JPY
¥10.876,53
1 CVXFXN / ARS
ARS$98.653,0867
1 CVXFXN / RUB
5.919,2
1 CVXFXN / INR
6.489,6629
1 CVXFXN / IDR
Rp1.212.950,6256
1 CVXFXN / KRW
102.479,1096
1 CVXFXN / PHP
4.239,627
1 CVXFXN / EGP
￡E.3.584,0756
1 CVXFXN / BRL
R$404,7253
1 CVXFXN / CAD
C$101,3663
1 CVXFXN / BDT
9.003,8431
1 CVXFXN / NGN
113.134,4095
1 CVXFXN / UAH
3.077,984
1 CVXFXN / VES
Bs9.322,74
1 CVXFXN / CLP
$72.140,25
1 CVXFXN / PKR
Rs20.906,6144
1 CVXFXN / KZT
39.757,7866
1 CVXFXN / THB
฿2.392,8366
1 CVXFXN / TWD
NT$2.213,0409
1 CVXFXN / AED
د.إ271,5433
1 CVXFXN / CHF
Fr59,192
1 CVXFXN / HKD
HK$580,0816
1 CVXFXN / MAD
.د.م671,8292
1 CVXFXN / MXN
$1.377,6938
1 CVXFXN / PLN
271,5433
1 CVXFXN / RON
лв321,8565
1 CVXFXN / SEK
kr711,0439
1 CVXFXN / BGN
лв124,3032
1 CVXFXN / HUF
Ft25.286,8224
1 CVXFXN / CZK
1.559,7092
1 CVXFXN / KWD
د.ك22,56695
1 CVXFXN / ILS
253,0458