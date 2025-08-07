Convex FXN (CVXFXN) Nedir?

cvxFXN is tokenized veFXN. cvxFXN can be staked on Convex to receive a portion of fees one would receive from staking their veFXN on FX Protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Convex FXN (CVXFXN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Convex FXN (CVXFXN) Token Ekonomisi

Convex FXN (CVXFXN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CVXFXN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!