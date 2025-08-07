Convex Prisma (CVXPRISMA) Nedir?

cvxPRISMA is tokenized vePRISMA. cvxPRISMA can be staked on Convex to receive a portion of the fees one would receive for staking their vePRISMA on Prisma Finance. Additionally, users staking cvxPRISMA may receive Convex native token CVX and Convex Prisma platform fees.

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Convex Prisma (CVXPRISMA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Convex Prisma (CVXPRISMA) Token Ekonomisi

Convex Prisma (CVXPRISMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CVXPRISMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!