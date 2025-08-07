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Convex Prisma Fiyatı (CVXPRISMA)

Listelenmedi

Convex Prisma (CVXPRISMA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.03981638
$0.03981638$0.03981638
+1.40%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Convex Prisma (CVXPRISMA) Fiyatı

Convex Prisma (CVXPRISMA), şu anda 0.03981638 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. CVXPRISMA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Convex Prisma Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.49%
Convex Prisma 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Convex Prisma (CVXPRISMA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Convex Prisma / USD fiyat değişimi, $ +0.0005837.
Son 30 gün içerisinde, Convex Prisma / USD fiyat değişimi, $ +0.0009351513.
Son 60 gün içerisinde, Convex Prisma / USD fiyat değişimi, $ -0.0112482985.
Son 90 gün içerisinde, Convex Prisma / USD fiyat değişimi, $ -0.012439608558155.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.0005837+1.49%
30 Gün$ +0.0009351513+2.35%
60 Gün$ -0.0112482985-28.25%
90 Gün$ -0.012439608558155-23.80%

Convex Prisma (CVXPRISMA) Fiyat Analizi

En güncel Convex Prisma fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.03880542
$ 0.03880542$ 0.03880542

$ 0.03981638
$ 0.03981638$ 0.03981638

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

--

+1.49%

-19.94%

Convex Prisma (CVXPRISMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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0.00
0.00 0.00

Convex Prisma (CVXPRISMA) Nedir?

cvxPRISMA is tokenized vePRISMA. cvxPRISMA can be staked on Convex to receive a portion of the fees one would receive for staking their vePRISMA on Prisma Finance. Additionally, users staking cvxPRISMA may receive Convex native token CVX and Convex Prisma platform fees.

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Convex Prisma (CVXPRISMA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Convex Prisma (CVXPRISMA) Token Ekonomisi

Convex Prisma (CVXPRISMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CVXPRISMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CVXPRISMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CVXPRISMA / VND
1,047.7680397
1 CVXPRISMA / AUD
A$0.0609190614
1 CVXPRISMA / GBP
0.0294641212
1 CVXPRISMA / EUR
0.033843923
1 CVXPRISMA / USD
$0.03981638
1 CVXPRISMA / MYR
RM0.1680251236
1 CVXPRISMA / TRY
1.618535847
1 CVXPRISMA / JPY
¥5.85300786
1 CVXPRISMA / ARS
ARS$53.0883739454
1 CVXPRISMA / RUB
3.1853104
1 CVXPRISMA / INR
3.4922946898
1 CVXPRISMA / IDR
Rp652.7274365472
1 CVXPRISMA / KRW
55.1472789552
1 CVXPRISMA / PHP
2.281478574
1 CVXPRISMA / EGP
￡E.1.9287054472
1 CVXPRISMA / BRL
R$0.2177955986
1 CVXPRISMA / CAD
C$0.0545484406
1 CVXPRISMA / BDT
4.8452552822
1 CVXPRISMA / NGN
60.881235839
1 CVXPRISMA / UAH
1.656361408
1 CVXPRISMA / VES
Bs5.01686388
1 CVXPRISMA / CLP
$38.8209705
1 CVXPRISMA / PKR
Rs11.2505163328
1 CVXPRISMA / KZT
21.3949336292
1 CVXPRISMA / THB
฿1.2876617292
1 CVXPRISMA / TWD
NT$1.1909079258
1 CVXPRISMA / AED
د.إ0.1461261146
1 CVXPRISMA / CHF
Fr0.031853104
1 CVXPRISMA / HKD
HK$0.3121604192
1 CVXPRISMA / MAD
.د.م0.3615327304
1 CVXPRISMA / MXN
$0.7413809956
1 CVXPRISMA / PLN
0.1461261146
1 CVXPRISMA / RON
лв0.173201253
1 CVXPRISMA / SEK
kr0.3826354118
1 CVXPRISMA / BGN
лв0.0668915184
1 CVXPRISMA / HUF
Ft13.6076460288
1 CVXPRISMA / CZK
0.8393292904
1 CVXPRISMA / KWD
د.ك0.0121439959
1 CVXPRISMA / ILS
0.1361720196