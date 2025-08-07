CopXToken (COPX) Nedir?

COPX DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a community-driven governance model within the COPX.AI ecosystem, designed to empower users by giving them direct influence over the platform’s development and key decisions. COPX DAO operates on the principles of transparency, decentralization, and community engagement, allowing token holders to participate in voting on proposals, strategic directions, and operational changes.

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CopXToken (COPX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

CopXToken (COPX) Token Ekonomisi

CopXToken (COPX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COPX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!