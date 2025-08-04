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Core Blockchain Fiyatı (XCB)

Listelenmedi

Core Blockchain (XCB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03248699
$0,03248699$0,03248699
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Core Blockchain (XCB) Fiyatı

Core Blockchain (XCB), şu anda 0,03248699 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,41M USD piyasa değerine sahiptir. XCB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Core Blockchain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,00
Core Blockchain 24 saatlik fiyat değişimi
74,32M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Core Blockchain (XCB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Core Blockchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Core Blockchain / USD fiyat değişimi, $ +0,0054436369.
Son 60 gün içerisinde, Core Blockchain / USD fiyat değişimi, $ -0,0009155321.
Son 90 gün içerisinde, Core Blockchain / USD fiyat değişimi, $ -0,001316031599738005.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,00
30 Gün$ +0,0054436369+%16,76
60 Gün$ -0,0009155321-%2,81
90 Gün$ -0,001316031599738005-%3,89

Core Blockchain (XCB) Fiyat Analizi

En güncel Core Blockchain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03248424
$ 0,03248424$ 0,03248424

$ 0,03249158
$ 0,03249158$ 0,03249158

$ 0,146314
$ 0,146314$ 0,146314

--

+%0,00

-%16,09

Core Blockchain (XCB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,41M
$ 2,41M$ 2,41M

--
----

74,32M
74,32M 74,32M

Core Blockchain (XCB) Nedir?

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

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Core Blockchain (XCB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Core Blockchain (XCB) Token Ekonomisi

Core Blockchain (XCB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XCB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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XCB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XCB / VND
854,89514185
1 XCB / AUD
A$0,0500299646
1 XCB / GBP
0,0243652425
1 XCB / EUR
0,0279388114
1 XCB / USD
$0,03248699
1 XCB / MYR
RM0,1374199677
1 XCB / TRY
1,3212458833
1 XCB / JPY
¥4,77558753
1 XCB / ARS
ARS$44,3203761075
1 XCB / RUB
2,5905125826
1 XCB / INR
2,8471598036
1 XCB / IDR
Rp532,5735213456
1 XCB / KRW
44,9334056088
1 XCB / PHP
1,8608547872
1 XCB / EGP
￡E.1,5736697956
1 XCB / BRL
R$0,1822520139
1 XCB / CAD
C$0,0445071763
1 XCB / BDT
3,9218294328
1 XCB / NGN
49,2973829755
1 XCB / UAH
1,3400883375
1 XCB / VES
Bs3,99589977
1 XCB / CLP
$31,21999739
1 XCB / PKR
Rs9,0973318097
1 XCB / KZT
17,409777941
1 XCB / THB
฿1,0538779556
1 XCB / TWD
NT$0,9697366515
1 XCB / AED
د.إ0,1192272533
1 XCB / CHF
Fr0,025989592
1 XCB / HKD
HK$0,2546980016
1 XCB / MAD
.د.م0,2933575197
1 XCB / MXN
$0,6114051518
1 XCB / PLN
0,1198769931
1 XCB / RON
лв0,1422930162
1 XCB / SEK
kr0,3138243234
1 XCB / BGN
лв0,0549030131
1 XCB / HUF
Ft11,1751996901
1 XCB / CZK
0,6896987977
1 XCB / KWD
د.ك0,00990853195
1 XCB / ILS
0,110455766