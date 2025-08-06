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CoreDAO Staked CORE Fiyatı (STCORE)

Listelenmedi

CoreDAO Staked CORE (STCORE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,575275
$0,575275$0,575275
-%1,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü CoreDAO Staked CORE (STCORE) Fiyatı

CoreDAO Staked CORE (STCORE), şu anda 0,575275 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STCORE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CoreDAO Staked CORE Ana Piyasa Performansı:

$ 46,38K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,87
CoreDAO Staked CORE 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında CoreDAO Staked CORE (STCORE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CoreDAO Staked CORE / USD fiyat değişimi, $ -0,0110048081381153.
Son 30 gün içerisinde, CoreDAO Staked CORE / USD fiyat değişimi, $ -0,0242634887.
Son 60 gün içerisinde, CoreDAO Staked CORE / USD fiyat değişimi, $ -0,1249325868.
Son 90 gün içerisinde, CoreDAO Staked CORE / USD fiyat değişimi, $ -0,2879777633209947.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0110048081381153-%1,87
30 Gün$ -0,0242634887-%4,21
60 Gün$ -0,1249325868-%21,71
90 Gün$ -0,2879777633209947-%33,35

CoreDAO Staked CORE (STCORE) Fiyat Analizi

En güncel CoreDAO Staked CORE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,562198
$ 0,562198$ 0,562198

$ 0,590411
$ 0,590411$ 0,590411

$ 2,29
$ 2,29$ 2,29

+%0,57

-%1,87

-%10,02

CoreDAO Staked CORE (STCORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 46,38K
$ 46,38K$ 46,38K

0,00
0,00 0,00

CoreDAO Staked CORE (STCORE) Nedir?

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CoreDAO Staked CORE (STCORE) Kaynağı

Resmi Websitesi

CoreDAO Staked CORE (STCORE) Token Ekonomisi

CoreDAO Staked CORE (STCORE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STCORE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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STCORE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STCORE / VND
15.138,361625
1 STCORE / AUD
A$0,8859235
1 STCORE / GBP
0,43145625
1 STCORE / EUR
0,4947365
1 STCORE / USD
$0,575275
1 STCORE / MYR
RM2,4276605
1 STCORE / TRY
23,38492875
1 STCORE / JPY
¥84,565425
1 STCORE / ARS
ARS$770,109137
1 STCORE / RUB
46,206088
1 STCORE / INR
50,4516175
1 STCORE / IDR
Rp9.430,736196
1 STCORE / KRW
800,1039755
1 STCORE / PHP
33,0783125
1 STCORE / EGP
￡E.27,866321
1 STCORE / BRL
R$3,1640125
1 STCORE / CAD
C$0,78812675
1 STCORE / BDT
70,15478625
1 STCORE / NGN
879,62423875
1 STCORE / UAH
23,9889675
1 STCORE / VES
Bs72,48465
1 STCORE / CLP
$555,71565
1 STCORE / PKR
Rs162,963902
1 STCORE / KZT
309,451928
1 STCORE / THB
฿18,6274045
1 STCORE / TWD
NT$17,22948625
1 STCORE / AED
د.إ2,11125925
1 STCORE / CHF
Fr0,46022
1 STCORE / HKD
HK$4,510156
1 STCORE / MAD
.د.م5,2350025
1 STCORE / MXN
$10,76339525
1 STCORE / PLN
2,12276475
1 STCORE / RON
лв2,5197045
1 STCORE / SEK
kr5,55140375
1 STCORE / BGN
лв0,966462
1 STCORE / HUF
Ft197,756534
1 STCORE / CZK
12,19583
1 STCORE / KWD
د.ك0,175458875
1 STCORE / ILS
1,98469875