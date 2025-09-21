Corepound (CORP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04467526 $ 0,04467526 $ 0,04467526 24 sa Düşük $ 0,04505578 $ 0,04505578 $ 0,04505578 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04467526$ 0,04467526 $ 0,04467526 24 sa Yüksek $ 0,04505578$ 0,04505578 $ 0,04505578 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04659641$ 0,04659641 $ 0,04659641 En Düşük Fiyat $ 0,04458332$ 0,04458332 $ 0,04458332 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,22 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,22

Corepound (CORP) canlı fiyatı $0,04478653. CORP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04467526 ve en yüksek $ 0,04505578 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CORP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04659641, en düşük fiyatı ise $ 0,04458332 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CORP son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -%1,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Corepound (CORP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 448,39K$ 448,39K $ 448,39K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Corepound piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CORP arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 448,39K.