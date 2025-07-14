COREX (CORX) Nedir?

CoreX Protocol is a Layer-2 platform built on the BNB Smart Chain, offering high-performance scalability infrastructure for DeFi, Web3 E-commerce, DAO governance, and AI applications. CoreX aims to reduce transaction costs, increase processing speed, and deliver a seamless Web3 experience for both retail users and institutions.Strengthening our community governance and preparing for a DAO model is our top priority in the next phase.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

COREX (CORX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

COREX (CORX) Token Ekonomisi

COREX (CORX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CORX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!