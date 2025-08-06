Cornatto (CNC) Nedir?

"Cornatto coin is game based token along with NFTs support, very soon corrnato is going to launch his game along with NFTs on tron platform i.e https://nftone.net/, and NFTs will be game based NFTs with complete NFT collection. After completing NFTs launching cornatto next step will be toward with blockchain with fork of tron block chain with layer 1 security with proof stake which can hamdle speed of transcation 8000 to 10000 per sec "

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Cornatto (CNC) Kaynağı Resmi Websitesi

Cornatto (CNC) Token Ekonomisi

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