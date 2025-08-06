Cornatto Fiyatı (CNC)
Cornatto (CNC), şu anda 0,00001765 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CNC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki CNC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CNC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Cornatto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cornatto / USD fiyat değişimi, $ -0,0000007480.
Son 60 gün içerisinde, Cornatto / USD fiyat değişimi, $ +0,0000250453.
Son 90 gün içerisinde, Cornatto / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,02
|30 Gün
|$ -0,0000007480
|-%4,23
|60 Gün
|$ +0,0000250453
|+%141,90
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cornatto fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,02
-%0,82
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Cornatto coin is game based token along with NFTs support, very soon corrnato is going to launch his game along with NFTs on tron platform i.e https://nftone.net/, and NFTs will be game based NFTs with complete NFT collection. After completing NFTs launching cornatto next step will be toward with blockchain with fork of tron block chain with layer 1 security with proof stake which can hamdle speed of transcation 8000 to 10000 per sec "
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Cornatto (CNC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CNC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CNC / VND
₫0,46445975
|1 CNC / AUD
A$0,000027181
|1 CNC / GBP
￡0,0000132375
|1 CNC / EUR
€0,000015179
|1 CNC / USD
$0,00001765
|1 CNC / MYR
RM0,000074483
|1 CNC / TRY
₺0,0007174725
|1 CNC / JPY
¥0,00259455
|1 CNC / ARS
ARS$0,023627702
|1 CNC / RUB
₽0,001417648
|1 CNC / INR
₹0,001547905
|1 CNC / IDR
Rp0,289344216
|1 CNC / KRW
₩0,024547973
|1 CNC / PHP
₱0,001014875
|1 CNC / EGP
￡E.0,000854966
|1 CNC / BRL
R$0,000097075
|1 CNC / CAD
C$0,0000241805
|1 CNC / BDT
৳0,0021524175
|1 CNC / NGN
₦0,0269877325
|1 CNC / UAH
₴0,000736005
|1 CNC / VES
Bs0,0022239
|1 CNC / CLP
$0,0170499
|1 CNC / PKR
Rs0,004999892
|1 CNC / KZT
₸0,009494288
|1 CNC / THB
฿0,000571507
|1 CNC / TWD
NT$0,0005286175
|1 CNC / AED
د.إ0,0000647755
|1 CNC / CHF
Fr0,00001412
|1 CNC / HKD
HK$0,000138376
|1 CNC / MAD
.د.م0,000160615
|1 CNC / MXN
$0,0003302315
|1 CNC / PLN
zł0,0000651285
|1 CNC / RON
лв0,000077307
|1 CNC / SEK
kr0,0001703225
|1 CNC / BGN
лв0,000029652
|1 CNC / HUF
Ft0,006067364
|1 CNC / CZK
Kč0,00037418
|1 CNC / KWD
د.ك0,00000538325
|1 CNC / ILS
₪0,0000608925