Cosmic Champs (COSG) Nedir?

Cosmic Gold (COSG) is the governance token for Cosmic Champs which is a 3D, P2E, real-time strategy game on the Algorand blockchain. Travel around the cosmic universe to battle friends — or enemies — in real-time and earn tokens and NFTs. COSG is also used as a secondary P2E token and can be staked to earn rewards.

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Cosmic Champs (COSG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Cosmic Champs (COSG) Token Ekonomisi

Cosmic Champs (COSG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COSG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!