COSMIC on Base ($COSMIC) Nedir?

Introducing COSMIC the first ever MEME404 project! The more tokens you collect, the more rare of an NFT you're minted. But if the tokens in your wallet drop below your tier, your NFT will burn, and you will end up with something less rare!

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COSMIC on Base ($COSMIC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

COSMIC on Base ($COSMIC) Token Ekonomisi

COSMIC on Base ($COSMIC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $COSMIC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!