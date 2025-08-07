CosmicSwap (COSMIC) Nedir?

CosmicSwap is a yield aggregator and farm running on the Binance Smart Chain and uses PancakeSwap as the primary exchange with a cool new feature that lets you earn COSMIC tokens for staking and providing liquidity. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farms with high APR.

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CosmicSwap (COSMIC) Kaynağı Resmi Websitesi

CosmicSwap (COSMIC) Token Ekonomisi

CosmicSwap (COSMIC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COSMIC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!