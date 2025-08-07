Counterfire Economic Coin (CEC) Nedir?

Anime-style mobile game featuring both MOBA and battle royale. Counter Fire is a unique mobile anime MOBA game that incorporates elements of Battle Royale and leverages blockchain technology. Developed by CEBG Studio, our team comprises more than 30 seasoned game creators with leading experiences from Giant Interactive, Shanda Group, Lilith Games, and NetEase. Our objective is to attract the next billion players by offering a free-to-play-to-earn casual gaming experience through Counter Fire. Our game prioritizes accessibility, playability, sociability, and scalability, all supported by our ecosystem token, $CEC.

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Counterfire Economic Coin (CEC) Kaynağı Resmi Websitesi

Counterfire Economic Coin (CEC) Token Ekonomisi

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