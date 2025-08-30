Coupon Assets Fiyatı (CA)
Coupon Assets (CA) canlı fiyatı $0,42368. CA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,42178 ve en yüksek $ 0,438275 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,7, en düşük fiyatı ise $ 0,161577 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CA son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,44 ve son 7 günde +%3,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Coupon Assets piyasa değeri $ 7,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CA arzı 18,39M olup, toplam arzı 270000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,39M.
Gün içerisinde, Coupon Assets / USD fiyat değişimi, $ -0,0061906259453474.
Son 30 gün içerisinde, Coupon Assets / USD fiyat değişimi, $ -0,0064846342.
Son 60 gün içerisinde, Coupon Assets / USD fiyat değişimi, $ -0,0894452879.
Son 90 gün içerisinde, Coupon Assets / USD fiyat değişimi, $ -0,1026243457535533.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0061906259453474
|-%1,44
|30 Gün
|$ -0,0064846342
|-%1,53
|60 Gün
|$ -0,0894452879
|-%21,11
|90 Gün
|$ -0,1026243457535533
|-%19,49
CA-HTB (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! To create a circulating system of financial assets covering scenarios such as digital assets, multi-asset class risk and performance analysis, global asset allocation, ESG investments, insurance, index funds, real assets, etc. that can be circulated and used worldwide in the digital economy, and complement existing currencies by enabling new features, significantly reducing costs, and promoting financial inclusion. Ultimately, becoming a global digital currency incentive system and financial infrastructure that is simple and benefits billions of people.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-29 11:32:51
|Sektör Haberleri
PYTH 在 24 小時內飆升超過 100%，可能受到升級為「美國經濟數據基礎設施」的推動
|08-28 18:39:00
|Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
|08-28 16:50:00
|Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
|08-28 15:25:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
|08-28 05:13:00
|Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
|08-27 15:39:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.