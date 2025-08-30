CA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Coupon Assets Logosu

Coupon Assets Fiyatı (CA)

Listelenmedi

1 CA / USD Canlı Fiyatı:

$0,424152
-%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Coupon Assets (CA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:22:03 (UTC+8)

Coupon Assets (CA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,42178
24 sa Düşük
$ 0,438275
24 sa Yüksek

$ 0,42178
$ 0,438275
$ 1,7
$ 0,161577
-%0,09

-%1,44

+%3,14

+%3,14

Coupon Assets (CA) canlı fiyatı $0,42368. CA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,42178 ve en yüksek $ 0,438275 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,7, en düşük fiyatı ise $ 0,161577 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CA son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,44 ve son 7 günde +%3,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Coupon Assets (CA) Piyasa Bilgileri

$ 7,79M
--
$ 114,39M
18,39M
270.000.000,0
Şu anki Coupon Assets piyasa değeri $ 7,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CA arzı 18,39M olup, toplam arzı 270000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,39M.

Coupon Assets (CA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Coupon Assets / USD fiyat değişimi, $ -0,0061906259453474.
Son 30 gün içerisinde, Coupon Assets / USD fiyat değişimi, $ -0,0064846342.
Son 60 gün içerisinde, Coupon Assets / USD fiyat değişimi, $ -0,0894452879.
Son 90 gün içerisinde, Coupon Assets / USD fiyat değişimi, $ -0,1026243457535533.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0061906259453474-%1,44
30 Gün$ -0,0064846342-%1,53
60 Gün$ -0,0894452879-%21,11
90 Gün$ -0,1026243457535533-%19,49

Coupon Assets (CA) Nedir?

CA-HTB (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! To create a circulating system of financial assets covering scenarios such as digital assets, multi-asset class risk and performance analysis, global asset allocation, ESG investments, insurance, index funds, real assets, etc. that can be circulated and used worldwide in the digital economy, and complement existing currencies by enabling new features, significantly reducing costs, and promoting financial inclusion. Ultimately, becoming a global digital currency incentive system and financial infrastructure that is simple and benefits billions of people.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Coupon Assets (CA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Coupon Assets Fiyat Tahmini (USD)

Coupon Assets (CA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Coupon Assets (CA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Coupon Assets için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Coupon Assets fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Coupon Assets (CA) Token Ekonomisi

Coupon Assets (CA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Coupon Assets (CA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Coupon Assets (CA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CA fiyatı, 0,42368 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CA / USD güncel fiyatı nedir?
CA / USD güncel fiyatı $ 0,42368. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Coupon Assets varlığının piyasa değeri nedir?
CA piyasa değeri $ 7,79M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CA arzı nedir?
Dolaşımdaki CA arzı, 18,39M USD.
CA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CA, ATH fiyatı olan 1,7 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CA fiyatı (ATL) nedir?
CA, ATL fiyatı olan 0,161577 USD değerine düştü.
CA işlem hacmi nedir?
CA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CA bu yıl daha da yükselir mi?
CA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CA fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.