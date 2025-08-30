Coupon Assets (CA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,42178 $ 0,42178 $ 0,42178 24 sa Düşük $ 0,438275 $ 0,438275 $ 0,438275 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,42178$ 0,42178 $ 0,42178 24 sa Yüksek $ 0,438275$ 0,438275 $ 0,438275 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,7$ 1,7 $ 1,7 En Düşük Fiyat $ 0,161577$ 0,161577 $ 0,161577 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,44 Fiyat Değişimi (7 G) +%3,14 Fiyat Değişimi (7 G) +%3,14

Coupon Assets (CA) canlı fiyatı $0,42368. CA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,42178 ve en yüksek $ 0,438275 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,7, en düşük fiyatı ise $ 0,161577 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CA son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,44 ve son 7 günde +%3,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Coupon Assets (CA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,79M$ 7,79M $ 7,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,39M$ 114,39M $ 114,39M Dolaşım Arzı 18,39M 18,39M 18,39M Toplam Arz 270.000.000,0 270.000.000,0 270.000.000,0

Şu anki Coupon Assets piyasa değeri $ 7,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CA arzı 18,39M olup, toplam arzı 270000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,39M.