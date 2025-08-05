Crabbie (CRAB) Nedir?

Crabbie, the degenerate Solana mogul, is a high-stakes gambler and owner of the elite casino "The Golden Claw". Known for his impeccable manners, charm, and charisma, he lives a life of luxury and influence. Despite his taste for finer things, his addictions to women and gambling define his notorious reputation.

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Crabbie (CRAB) Kaynağı Resmi Websitesi

Crabbie (CRAB) Token Ekonomisi

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