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Cradle Games Fiyatı (CRADLE)

Listelenmedi

Cradle Games (CRADLE) Canlı Fiyat Grafiği

$2,31
$2,31$2,31
+%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Cradle Games (CRADLE) Fiyatı

Cradle Games (CRADLE), şu anda 2,31 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CRADLE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cradle Games Ana Piyasa Performansı:

$ 1,60K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,99
Cradle Games 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cradle Games (CRADLE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cradle Games / USD fiyat değişimi, $ +0,067099.
Son 30 gün içerisinde, Cradle Games / USD fiyat değişimi, $ +1,2675150180.
Son 60 gün içerisinde, Cradle Games / USD fiyat değişimi, $ +1,5107439270.
Son 90 gün içerisinde, Cradle Games / USD fiyat değişimi, $ +1,2363016062127964.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,067099+%2,99
30 Gün$ +1,2675150180+%54,87
60 Gün$ +1,5107439270+%65,40
90 Gün$ +1,2363016062127964+%115,14

Cradle Games (CRADLE) Fiyat Analizi

En güncel Cradle Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,23
$ 2,23$ 2,23

$ 2,33
$ 2,33$ 2,33

$ 3,39
$ 3,39$ 3,39

--

+%2,99

-%7,94

Cradle Games (CRADLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 1,60K
$ 1,60K$ 1,60K

0,00
0,00 0,00

Cradle Games (CRADLE) Nedir?

CRADLE - Introduction Bridging groundbreaking VR experiences and next-gen streaming innovation, $CRADLE isn’t just a token—it’s your gateway to the future of gaming and esports. A Token with Purpose, Innovation, and Impact $CRADLE is the lifeblood of two revolutionary platforms: Cradle of Sins: A VR & PC cross-play multiplayer fantasy game redefining immersive gaming. Streamble: A livestream hub that combines interactive game streaming, live betting, and seamless tournament experiences.

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Cradle Games (CRADLE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Cradle Games (CRADLE) Token Ekonomisi

Cradle Games (CRADLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRADLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CRADLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CRADLE / VND
60.787,65
1 CRADLE / AUD
A$3,5574
1 CRADLE / GBP
1,7325
1 CRADLE / EUR
1,9866
1 CRADLE / USD
$2,31
1 CRADLE / MYR
RM9,7482
1 CRADLE / TRY
93,9015
1 CRADLE / JPY
¥339,57
1 CRADLE / ARS
ARS$3.092,3508
1 CRADLE / RUB
185,5392
1 CRADLE / INR
202,587
1 CRADLE / IDR
Rp37.868,8464
1 CRADLE / KRW
3.212,7942
1 CRADLE / PHP
132,825
1 CRADLE / EGP
￡E.111,8964
1 CRADLE / BRL
R$12,705
1 CRADLE / CAD
C$3,1647
1 CRADLE / BDT
281,7045
1 CRADLE / NGN
3.532,1055
1 CRADLE / UAH
96,327
1 CRADLE / VES
Bs291,06
1 CRADLE / CLP
$2.231,46
1 CRADLE / PKR
Rs654,3768
1 CRADLE / KZT
1.242,5952
1 CRADLE / THB
฿74,7978
1 CRADLE / TWD
NT$69,1845
1 CRADLE / AED
د.إ8,4777
1 CRADLE / CHF
Fr1,848
1 CRADLE / HKD
HK$18,1104
1 CRADLE / MAD
.د.م21,021
1 CRADLE / MXN
$43,2201
1 CRADLE / PLN
8,5239
1 CRADLE / RON
лв10,1178
1 CRADLE / SEK
kr22,2915
1 CRADLE / BGN
лв3,8808
1 CRADLE / HUF
Ft794,0856
1 CRADLE / CZK
48,972
1 CRADLE / KWD
د.ك0,70455
1 CRADLE / ILS
7,9695