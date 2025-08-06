Cradle Games (CRADLE) Nedir?

CRADLE - Introduction Bridging groundbreaking VR experiences and next-gen streaming innovation, $CRADLE isn’t just a token—it’s your gateway to the future of gaming and esports. A Token with Purpose, Innovation, and Impact $CRADLE is the lifeblood of two revolutionary platforms: Cradle of Sins: A VR & PC cross-play multiplayer fantasy game redefining immersive gaming. Streamble: A livestream hub that combines interactive game streaming, live betting, and seamless tournament experiences.

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Cradle Games (CRADLE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Cradle Games (CRADLE) Token Ekonomisi

Cradle Games (CRADLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRADLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!