Craft network (CFT) Nedir?

Craft is an NFT marketplace owned by the community running on the ICON Blockchain. $CFT token is the governance token of the marketplace. It allows you to reduce the platform's commissions to 0% by holding them. Many features are under development such as staking, DeFi etc.

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Craft network (CFT) Kaynağı Resmi Websitesi

Craft network (CFT) Token Ekonomisi

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