Creator Platform (CTR) Nedir?

Creator’s chain is based on Polkadot/Substrate for true interoperability, user-driven network governance and customizations that focus on DeFi, NFT and other Blockchain Services. The Creator Platform UI provides an end-user web application that is used for conveniently interacting with BaaS. The Creator Platform main Services

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Creator Platform (CTR) Kaynağı Resmi Websitesi

Creator Platform (CTR) Token Ekonomisi

Creator Platform (CTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!