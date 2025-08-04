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Croatian FF Fan Token Fiyatı (VATRENI)

Listelenmedi

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,587167
$0,587167$0,587167
+%19,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Croatian FF Fan Token (VATRENI) Fiyatı

Croatian FF Fan Token (VATRENI), şu anda 0,587167 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 581,34K USD piyasa değerine sahiptir. VATRENI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Croatian FF Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%19,52
Croatian FF Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
990,25K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Croatian FF Fan Token (VATRENI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Croatian FF Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,095909.
Son 30 gün içerisinde, Croatian FF Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,1839809114.
Son 60 gün içerisinde, Croatian FF Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0121031559.
Son 90 gün içerisinde, Croatian FF Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,3153449992862291.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,095909+%19,52
30 Gün$ -0,1839809114-%31,33
60 Gün$ -0,0121031559-%2,06
90 Gün$ +0,3153449992862291+%116,01

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Fiyat Analizi

En güncel Croatian FF Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,477362
$ 0,477362$ 0,477362

$ 0,600585
$ 0,600585$ 0,600585

$ 1,71
$ 1,71$ 1,71

+%0,01

+%19,52

-%55,05

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 581,34K
$ 581,34K$ 581,34K

--
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990,25K
990,25K 990,25K

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Nedir?

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

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Croatian FF Fan Token (VATRENI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Token Ekonomisi

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VATRENI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VATRENI / VND
15.451,299605
1 VATRENI / AUD
A$0,90423718
1 VATRENI / GBP
0,44037525
1 VATRENI / EUR
0,50496362
1 VATRENI / USD
$0,587167
1 VATRENI / MYR
RM2,48371641
1 VATRENI / TRY
23,88008189
1 VATRENI / JPY
¥86,313549
1 VATRENI / ARS
ARS$796,69754395
1 VATRENI / RUB
46,87941328
1 VATRENI / INR
51,44757254
1 VATRENI / IDR
Rp9.625,68698448
1 VATRENI / KRW
811,00093207
1 VATRENI / PHP
33,63292576
1 VATRENI / EGP
￡E.28,43062614
1 VATRENI / BRL
R$3,2294185
1 VATRENI / CAD
C$0,80441879
1 VATRENI / BDT
71,50519726
1 VATRENI / NGN
895,07150313
1 VATRENI / UAH
24,49660724
1 VATRENI / VES
Bs72,221541
1 VATRENI / CLP
$566,616155
1 VATRENI / PKR
Rs166,42661448
1 VATRENI / KZT
317,04082165
1 VATRENI / THB
฿19,00072412
1 VATRENI / TWD
NT$17,50344827
1 VATRENI / AED
د.إ2,15490289
1 VATRENI / CHF
Fr0,4697336
1 VATRENI / HKD
HK$4,60338928
1 VATRENI / MAD
.د.م5,31973302
1 VATRENI / MXN
$11,03286793
1 VATRENI / PLN
2,16664623
1 VATRENI / RON
лв2,57179146
1 VATRENI / SEK
kr5,66616155
1 VATRENI / BGN
лв0,98644056
1 VATRENI / HUF
Ft201,97957633
1 VATRENI / CZK
12,45968374
1 VATRENI / KWD
د.ك0,179085935
1 VATRENI / ILS
1,9963678